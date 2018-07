Karlie Kloss anuncia su compromiso y se emparenta con la familia Trump

635x357 La foto con la que Karlie Kloss ha anunciado su compromiso con Joshua Kushner (c) Instagram . EFE

Este martes la estrella de las pasarelas Karlie Kloss no fue capaz de seguir guardando el gran secreto de su vida reciente: que hacía unas semanas su novio de los últimos seis años, Joshua Kushner, le propuso matrimonio durante una romántica escapada que algunos aseguraban que tuvo como destino Capri y otros la campiña del estado de Nueva York.

La guapa rubia hizo el anuncio a través de un vídeo compartido en la sección Stories de su Instagram y que grabó mientras se encontraba en China en plena sesión de maquillaje y peluquería, presumiendo frente a la cámara de su teléfono móvil del impresionante diamante que lucía en el dedo anular. Poco después ha vuelto a recurrir a la misma plataforma para tratar de explicar lo que este nuevo paso en su relación significa para ella.

"Te quiero más de lo que puedo expresar con palabras. Josh, eres mi mejor amigo y mi alma gemela. No puedo esperar a pasar 'para siempre' juntos. Sí, un millón de veces más", ha escrito la modelo echando mano de todo su romanticismo en sus redes sociales junto a un selfie de la pareja.Algo más parco en palabras, el empresario e inversor ha optado por dar a conocer la feliz noticia a sus propios seguidores con una artística instantánea de su chica que ha acompañado del título: "Prometida".

La historia de amor de Karlie y su chico siempre se ha desarrollado con la mayor de las discreciones. Ella siempre se ha escudado tras la famosa frase de Carolina Herrera -"No hay nada más aburrido que una mujer que sea un libro abierto"- para proteger su vida privada, pero no cabe duda de que en los últimos años esa actitud también le ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza tras el desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca y, con él, su yerno y hermano mayor de Joshua: Jared Kushner, marido de Ivanka y asesor del polémico presidente de los Estados Unidos.

Desde entonces, en sus apariciones públicas y entrevistas Karlie ha vetado las preguntas sobre su 'familia política' o sus cuñados -también lo hizo con su 'bff' Taylor Swift durante el retiro de esta de la vida pública-, pero eso no le ha impedido distanciarse con acciones de las políticas más controvertidas de Trump. En la pasada campaña electoral la modelo usó varias veces el hashtag #Im with her ('Estoy con ella') en apoyo a Hilary Clinton y en enero acudió junto a su chico a las Marchas por las Mujeres organizadas en Washington.Desde luego, la lista de invitados a la boda de Karlie, que cuenta entre sus amistades con algunas de las personalidades más críticas con el controvertido mandatario, será muy interesante.