¿Cómo se siente Karlie Kloss tras su primer trimestre como mujer casada?

Han pasado ya tres meses desde que la modelo Karlie Kloss y el empresario Joshua Kushner -hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump- contrajeran matrimonio para acabar de sellar esa sólida relación sentimental que iniciaron a principios de esta década.

En palabras de la maniquí, la dinámica diaria que mantienen los dos enamorados no ha cambiado sustancialmente a lo largo de este período, pero sí lo ha hecho el enfoque desde el que ambos conciben su proyecto de vida en común.

"Me encanta estar casada. Lo digo completamente en serio, soy muy, muy feliz. Es genial saber que tienes un hogar compartido que funciona a modo de sede de nuestro matrimonio. Me cuesta expresarlo con palabras, porque en la superficie las cosas no han cambiado demasiado. Pero me siento diferente en el buen sentido, estoy atravesando una etapa muy especial", ha confesado Karlie a su paso por el evento anual que organiza la asociación de críticos televisivos del país.

Uno de los factores que sin duda influyen en el momento inmejorable que vive a día de hoy, tanto en lo profesional como en lo personal, reside en el "apoyo incondicional" que recibe de su flamante marido en lo que a la gestión de su apretada agenda laboral se refiere, lo cual facilita enormemente que Karlie pueda compaginar a la perfección sus responsabilidades como estrella de las pasarelas y las necesidades relativas a la convivencia de una pareja recién casada.

"Creo que a todo el mundo le pasa, que tiene que hacer malabares para poder sacar adelante todas las tareas del día a día. En mi caso, y al igual que cualquier mujer, estoy tratando de seguir creciendo a nivel profesional al tiempo que trato de encontrar un punto de equilibrio entre el trabajo y mi ámbito personal. Me siento muy afortunada de tener un compañero de vida, mi marido, que me brinda un apoyo incondicional y me ayuda a cumplir mis sueños", ha explicado en conversación con los reporteros.