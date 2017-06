Karrueche Tran consigue una orden de alejamiento contra Chris Brown

El cantante Chris Brown ha vuelto a ver su nombre directamente asociado a la lacra de la violencia contra las mujeres después de que en 2009 fuera condenado por la brutal paliza que propinó a su entonces novia, la cantante barbadense Rihanna.

En esta ocasión, sin embargo, ha sido otra de sus mediáticas exparejas, la modelo Karrueche Tran, quien ha sacado a relucir de nuevo el carácter irascible del controvertido intérprete al compartir ante un tribunal la dinámica de acoso y amenazas que habría estado sufriendo desde que pusiera fin a su relación con el estadounidense hace cerca de tres años.

Como revela el portal de noticias TMZ, el principal resultado que se deriva del impactante testimonio ofrecido en el juzgado es la imposición de una orden de alejamiento contra Chris Brown, quien tendrá que mantenerse a una distancia prudencial de la maniquí desde ahora y durante los próximos cinco años.

Aunque la medida dictada por el juez es recurrible, el hecho de que el artista no estuviera presente en la corte para defenderse de las acusaciones de su expareja parece haber sido un factor clave en la decisión, al margen de la gravedad que presentan ciertos detalles del relato compartido por Karrueche.

Según la modelo de origen marroquí, Chris la sometió de forma continuada a una situación de hostigamiento a través de mensajes de texto que contenían afirmaciones como las que aparecen transcritas a continuación: "Voy a dejar de ser benévolo contigo, si te vuelvo a ver en público haré que me odies aún más, así que te aconsejo que no te acerques mucho, porque te vetaré de cualquier lugar al que vaya. Quiero mi dinero de vuelta y estoy harto de jugar a estos juegos contigo. Zor**, te vas a enterar de lo que soy capaz, haré de tu vida un infierno".

Además de describir a Chris como un tipo "violento" cuya ira crecía en intensidad cada vez que esta se negaba a devolverle algunos de los regalos que este le había comprado durante su noviazgo -principalmente joyas y otros objetos de gran valor-, Karrueche ha alegado también haber sido víctima de agresiones no solo psicológicas sino también físicas por parte de su entonces compañero sentimental, justificando por tanto la necesidad de contar con una orden de alejamiento con el profundo "miedo" que le invade ante posibles represalias.

De momento Chris Brown no ha querido pronunciarse sobre el último de los numerosos reveses judiciales que se ha llevado en sus 28 años de vida, pero no resultaría sorprendente que, cuando se decida a hacerlo, adopte la misma actitud desafiante y el tono acusatorio contra Karrueche que ya desplegó cuando se dieron a conocer públicamente estas alegaciones.

"No quiero tener nada que ver con ella... ¿De verdad tendría sentido que me dedicara a perseguir a una persona que lo único que ha querido hacer es destruirme? Ella no necesita una orden de alejamiento de mí, más bien soy yo el que necesita una para tenerla lejos de mí", se quejaba abiertamente en Twitter el pasado mes de mayo cuando el caso llegó a los tribunales y se dictaminó casi de forma automática una orden de alejamiento temporal contra el cantante.