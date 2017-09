Karrueche Tran recuerda el inicio de su historia con Chris Brown

Este pasado verano, el nombre de Chris Brown se volvía a ver asociado una vez más a un caso de violencia doméstica, después de que en 2009 fuera condenado por la brutal paliza que propinó a la cantante Rihanna, cuando otra de sus exparejas, la modelo Karrueche Tran, consiguió una orden de alejamiento contra él tras denunciar ante un juez el acoso y amenazas que habría venido sufriendo desde que pusiera fin a su relación con el estadounidense hace cerca de tres años.

De esta forma, la maniquí sacaba a la luz la cara más trágica del intermitente romance que mantuvo con el cantante una vez que esté concluyó su también tormentosa relación con la de Barbados, con quien protagonizó varias separaciones. Pese a la dramática forma en que ha concluido su historia de amor, Karrueche afirma que su comienzo no pudo haber sido más normal, ya que ambos se conocieron por trabajo y empezaron siendo amigos.

"Lo creas o no, conocí a Chris trabajando, yo era la asistente de un estilista. Esa era la dirección en la que iba mi carrera por aquel entonces. La cuestión es que yo tenía ese trabajo y nos conocimos así, y él fue encantador, ya sabes cómo va. Nuestra relación empezó como una amistad, esa fue la base. Era algo relacionado con el trabajo; no me acosté con él ni nada parecido. Pero con el tiempo acabé siendo presa de mis propios sentimientos y me enamoré de él", ha recordado la joven de 29 años en una entrevista al programa 'The Wendy Williams Show'.En esa misma conversación, Karrueche -que afirmó haber recibido mensajes de texto amenazantes de su ex- ha preferido no especificar los motivos que le llevaron a solicitar una orden de alejamiento.

"Llegó un punto en que sentí que tenía que protegerme para garantizar mi seguridad", se ha limitado a comentar, para confirmar tras cierta insistencia de su interlocutora que hace tiempo que no ve al rapero.

"Es curioso, no nos hemos cruzado en los últimos meses, no hemos coincidido".Ahora la también actriz ha optado por centrarse en su último proyecto profesional, la serie 'Claws', y alejarse por una temporada del mundo de las citas."Estoy centrada en mí, es mi prioridad. Estoy intentando apostar por mí y por 'Claws', y quiero mantener este buen momento y protegerme, para asegurarme de que no me salgo del buen camino".