Kate Beckinsale se lleva su "mantequilla preferida" cuando viaja

La actriz Kate Beckinsale (45), al igual que otras muchas celebridades, se pasa buena parte del año viajando de un lado a otro como consecuencia de sus compromisos profesionales o cuando encuentra un pequeño hueco en su agenda para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Pero tanto en sus desplazamientos de índole profesional como en los que van ligados al mero ocio, la intérprete británica nunca se olvida de llevar consigo varias piezas de su mantequilla favorita: una que parece estar solo disponible en su Inglaterra natal.

"Sí, yo soy la mujer loca que viaja siempre con su mantequilla. Me cuesta mucho encontrar esta marca concreta en otros lugares del mundo, así que antes de ir de una ciudad a otra, siempre me aseguro de meter en la maleta un poco de mantequilla 'Kerrygold'. No puedo desayunar o cocinar sin ella", ha revelado la protagonista de 'Pearl Harbor' en conversación con la revista People.

Además de ser una gran aficionada a este producto lácteo, la estrella de cine está convencida de que consumir mantequilla con "moderación" juega un papel decisivo en la luminosidad que presenta su rostro, un efecto que jamás han conseguido aquellas dietas bajas en calorías a las que ha tenido que someterse en algún que otro momento de su dilatada trayectoria."

Cuando hice 'Pearl Harbor', trataron de que siguiera una dieta muy estricta y muy ligera. Me acuerdo de que mi madre vino a visitarme al set y me dijo: 'Pareces muy vieja'. Tenía 24 años pero ya tenía líneas de expresión en la cara porque no estaba consumiendo suficiente grasa. Luego consulté con un nutricionista y me dijo: 'Un día la gente va a dejar de tomar margarina baja en calorías y van a volver a consumir mantequilla y aceite de oliva", ha explicado a la misma publicación para, a continuación, incluir el aceite de coco entre esos alimentos tan positivos para la piel.

"Evidentemente, hay que hacerlo con moderación y lleva algo de tiempo. Pero me he dado cuenta de que si ingieres aceite de coco, mantequilla y cosas de esas, puede tener un efecto muy beneficioso para la piel. No creo que sea un mito, ya que puedes ver los resultados después de una o dos semanas de consumo", ha sentenciado.