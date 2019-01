Kate Beckinsale permanece ingresada en el hospital

635x357 La foto que Kate Beckinsale ha compartido en (c) Instagram desde el hospital. EFE

El plan de Kate Beckinsale para este sábado noche no ha resultado en absoluto divertido.

La actriz ha recurrido a sus redes sociales para revelar que permanece ingresada en el hospital tras sufrir una ruptura en un quiste ovárico y el hecho de que no haya realizado ninguna de sus bromas habituales sobre el aspecto que luce en las fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram, en las que aparece con el gesto compungido y tumbada en la cama, es una prueba de lo mal que se encuentra.

"Resulta que la ruptura de un quiste en el ovario duele mucho y encima la morfina me hace llorar. Me siento muy agradecida por toda la gente que me ha estado cuidando", ha escrito junto a la imagen.

Por el momento no ha querido dar más detalles sobre ese bache de salud, por lo que aún no se sabe si en su caso ha sido necesario que pasara por quirófano, aunque lo habitual es que solo se recurra a esa opción en las situaciones más graves.