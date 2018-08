Kate Hudson cuenta los días para convertirse en madre de familia numerosa

La actriz Kate Hudson (39) está disfrutando de uno de los veranos más especiales de su vida, ya que además de haber viajado por el mundo junto a su pareja, Danny Fujikawa, en la medida en que se lo ha permitido su avanzado estado de gestación, ahora acaba de adentrarse en la recta final del embarazo que la llevará a convertirse nada menos que en madre de familia numerosa: añadiendo una preciosa niña a la prole de la que ya forman parte sus hijos Ryder (14) y Bingham (7).

"Kate está más que preparada para conocer a la que sin duda se convertirá en la princesa de la casa. Ha tenido un verano muy intenso, lleno de viajes y estancias maravillosas. Ha disfrutado mucho y ha tenido oportunidad de relajarse, pero ahora le toca bajar aún más el ritmo y la verdad es que espera con impaciencia la llegada de su bebé", ha afirmado una fuente a la revista People para destacar, a continuación, que el futuro papá también afronta el nacimiento de la pequeña con entusiasmo.

"Danny está tan emocionado como Kate ante la perspectiva de compartir paternidad. Han estado decorando la habitación del bebé juntos y ese tipo de tareas no han hecho otra cosa que ayudarles a estrechar aún más sus lazos", ha aseverado el mismo informante.Hace solo unas semanas, el hermanastro de Kate Hudson, Wyatt Russell -fruto de la sólida relación entre Goldie Hawn y Kurt Russell- ejercía de portavoz oficioso de la familia para poner de manifiesto que todos y cada uno de sus afamados miembros compartían con la afortunada pareja los mismos niveles de "ilusión" y felicidad ante su próxima incursión en la paternidad.

"Me emocioné mucho cuando me enteré, y se me saltaron las lágrimas porque sé que Kate llevaba mucho tiempo queriendo tener una niña. Por otro lado, y como conozco muy bien a Danny, estoy seguro de que este quería tener un niño con el que sentirse identificado. Pero en cuanto conoció a mi sobrina Rio [Hudson], que es la cosa más adorable de este mundo, creo que se quedó como pensando: 'Ahora quiero tener una niña'. Lo cierto es que estamos todos encantados", explicaba el también actor.