Kate Hudson le copia el peinado a su hijo de 13 años

Hace unos meses, Kate Hudson sorprendió al mundo al raparse su habitualmente larga melena rubia por exigencias del guion de su último proyecto cinematográfico, la primera película dirigida por la cantante Sia, que se titulará 'Sister' y que contará con la joven bailarina Maddie Ziegler, colaboradora habitual de la artista reconvertida en cineasta, como coprotagonista de la popular actriz.

Este fin de semana, la intérprete volvió a lucir su nueva imagen en la alfombra roja del Festival Urban World de Nueva York para la premiere de otro de sus filmes, 'Marshall', durante la que charló con los medios acerca de la inspiración detrás de su nueva imagen: su hijo de 13 años."En realidad he copiado a Ryder, él llevaba el pelo así mucho antes que yo, se lo rapa desde hace mucho", explicó la guapa artista al portal ET Online, reconociendo que en un principio a su retoño no le hizo demasiada gracia la idea.

"Al principio me dijo que estaba acabando con su estilo, pero cuando lo hice y me vio, solo dijo: 'Dios mío, si nos parecemos...'. Era la primera vez que podía ver que en realidad nos parecemos, ya sabes, que es igualito que su mamá".Ahora la estrella de cine ha decidido dejarse de nuevo largo el pelo y, para su sorpresa, su hijo ha optado por seguir su ejemplo. Pese a que sin duda sus fans se alegrarán de que recupere su icónica cabellera dorada, ella ha disfrutado olvidándose de su cuidado y, sobre todo, sintiéndose alguien completamente diferente."Está volviendo a crecer, y el de Ryder también.

Pero sí que me gusta lo cómodo que resulta así. Evidentemente cuando decidí hacerlo no sabía cómo me iba a sentir. Pero creo que si decides ser actor, es para interpretar papeles que te obliguen a cambiar las cosas. No importa que se trate de algo con lo que el resto del mundo te identificaba, si eres actriz quieres identificarte con otros personajes. A mí me emocionaba deshacerme del pelo y cuando lo vi en el suelo me alegré de que se hubiera ido. Además, era mucho trabajo", apuntó.