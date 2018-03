Kate Moss perdió la virginidad a los 14 años

La historia de cómo Kate Moss, una de las modelos más grandes de las últimas décadas, fue 'descubierta' por casualidad en el aeropuerto JFK de Nueva York a los 14 años, cuando era aún una niña de facciones angelicales que costaba imaginar que algún día se convertiría en el epítome del rock chic, es de sobra conocida por cualquiera con un mínimo interés en su trayectoria.

Sin embargo, la propia maniquí ha querido rememorar ahora de nuevo aquel momento para añadir una información en apariencia supérflua pero muy llamativa: que el año en que inició su carrera fue el mismo en que mantuvo por primera vez relaciones sexuales.

"Tenía 14 y justo acababa de perder la virginidad, así que pensaba que era lo más de los más. Estaba en el aeropuerto fumando y dándome aires. Cuando subí al avión, el hermano de Sarah [Doukas, la fundadora de la agencia Storm Models] se me acercó para preguntarme si alguna vez había pensado en ser modelo", ha explicado Kate en conversación con la revista Love.Lo más gracioso es que fue su interlocutor quien tuvo que convencerla de que aceptara una oportunidad que finalmente la convertiría en una estrella.

"Dije que no, que no y que no. Era bajita, tenía las piernas arqueadas y los dientes torcidos; nadie en el colegio pensaba que era guapa. Era muy, muy delgada y eso suponía una desventaja en aquella época", ha asegurado por enésima vez. Sin embargo, la británica justifica su reticencia inicial escudándose en su juventud e insistiendo en que, detrás del glamour y el lujo, no todo le resultó un camino de rosas.

"Yo estaba sola, sobre todo era eso, que estaba solo. No permitiría que mi hija se dedicara a lo mismo siendo tan joven. A mí me lanzaron de cabeza a un mundo de adultos", se sincera.