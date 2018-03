Kate Upton se juega la vida al posar para Sports Illustrated

A lo largo de su carrera como imagen de la prestigiosa publicación Sports Illustrated, la modelo Kate Upton se ha mostrado dispuesta a revolcarse en la arena de las playas de medio mundo e incluso, en una gloriosa ocasión para la edición de 2013, a posar ligera de ropa en la Antártida jugándose una hipotermia, pero ha sido en la sesión fotográfica de este año cuando ha temido por primera vez por su vida.

Como viene siendo tradición en sus colaboraciones con la revista, la guapa maniquí y actriz se había preparado para posar en biquini -solo con la parte de abajo y una falda de tul- frente al mar, aunque en su empeño por conseguir la instantánea más impactante posible el equipo y ella decidieron que lo mejor sería que se subiera a una roca.

"De verdad que tenía muy clara la visión para la imagen, pero en cuanto me subí a la roca y miré hacia abajo me dije: 'Esto va a acabar mal'", ha explicado con sentido del humor.Y razón no le faltaba... Tanto Kate como Sports Illustrated han compartido ahora en sus respectivas cuentas de Instagram un vídeo en el que ella aparece encaramada a la mencionada piedra, tapándose el pecho con las manos y mirando a la cámara de forma sugerente.

En un momento dado, se puede ver cómo la modelo gira la cabeza con preocupación, observando con desconfianza una ola que se acerca a su espalda, pese a lo cual decide seguir adelante con el reportaje como toda una profesional.

Aunque uno de los asistentes se apresuró a subir junto a ella para intentar sujetarla, la fuerza del agua acabó haciéndola perder el equilibrio arrastrándola al agua.

"Desde mi posición no parecía tan grande... Pero debió de romper sobre la roca de la forma adecuada. Atrapó la falda y, con todo el tul mojado, era demasiado pesada para mí. Todo el mundo se asustó muchísimo", explicó con calma después de su caída, de la que afortunadamente salió ilesa aunque empapada.

"Sentí que estaba mirando a la muerte a la cara y que encima me reía de ella"."No hay palabras para describir mi amor por nuestra valiente e icónica Kate Upton", aseguraba después con orgullo Yu Tsai, el fotógrafo de la sesión y amigo íntimo de la modelo.