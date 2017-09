Kate Winslet recuerda el accidente que la llevó a cortar la oreja de un amigo

Mucho antes de que la película 'Titanic' le catapultara al estrellato en 1997 y de que sus dos premios Óscar la consagraran posteriormente como una de las figuras más respetadas y prestigiosas de la escena interpretativa, Kate Winslet estaba convencida de que su trayectoria profesional iría irremediablemente encaminada al sector de la peluquería y la belleza.

De hecho, siendo solo una adolescente, la artista británica quiso reclutar a varios de sus familiares para perfeccionar con ellos aquellas técnicas que deberían haberle convertido en una habilidosa peluquera, pero la experiencia acabó desembocando en toda una pesadilla solo unos minutos después de empezar, ya que la intérprete terminó cortando un trozo de oreja al primero y único de sus seres queridos que se puso en sus manos.

"No, la verdad es que era un amigo de la familia, un hombre adulto y apuesto, señoras y señores, que me dejó que le cortara el pelo... Y en su lugar yo le corté un trozo de oreja. ¡Jamás había hecho esta confesión en televisión!", reveló visiblemente alterada a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

"Sí, vi como ese trozo de oreja cayó al suelo", añadió para aterrorizar aún más al presentador.Más allá de lo "traumático" de la experiencia, semejante contratiempo le sirvió al menos para desterrar definitivamente su objetivo de ganarse la vida en una peluquería y, en consecuencia, tomar el rumbo profesional que ha hecho de Kate Winslet una de las mujeres más famosas del mundo, para regocijo del hombre que perdió parte de su oreja por su culpa.

"Fue solo un trozo muy pequeño, no fue media oreja ni mucho menos. Pero fue horrible, me dejó traumatizada. Hace un tiempo, le pregunté que si había llegado a encontrar el trozo de oreja y Mick me dijo: 'Sí, ese va a ser mi pasaporte a la fama'", bromeó en la misma conversación.