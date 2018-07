Katherine Heigl se reconcilia con las nuevas tecnologías gracias a sus hijos

Al igual que otras muchas madres de toda clase y condición, la actriz Katherine Heigl solía afrontar con bastante preocupación la perspectiva de que sus dos hijas mayores -Nancy (9) y Adalaide (6)- acabaran desarrollando un nivel de dependencia excesivo de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el dominio que ejerce la esfera virtual en los tiempos que corren y la condición de 'nativas digitales' que presentan las pequeñas.

No obstante, tan pronto como se ha familiarizado con las aplicaciones y demás herramientas que emplean a diario sus niñas en sus tablets, la que fuera protagonista de 'Anatomía de Grey' se ha dado cuenta de que estos dispositivos pueden jugar también un papel muy positivo en el aprendizaje de sus retoños y en el desarrollo de nuevas habilidades, eso sí, siempre que se usen con moderación."Mis hijas están todo el día con el iPad, y eso no es bueno, lo sé. Tengo que empezar a aplicar ciertos límites.

Pero por otra parte, y para serte franca, la mayor parte del tiempo los utilizan para leer o para jugar a juegos educativos. No les permito que entren en YouTube, pero en cualquier caso he de decir que no les ablanda el cerebro como pensaba que harían", ha contado a la revista People la también madre de Joshua (18 meses).

Probablemente el punto de inflexión que llevó a Katherine a dejar de renegar del mundo digital para, en su lugar, sacar el máximo partido a sus posibilidades llegó un día en el que se percató de que, lejos de estar aisladas y ensimismadas con sus dispositivos, sus dos hijas estaban jugando a un juego de mesa 'online' la una contra la otra, divirtiéndose y enriqueciendo su vocabulario juntas.

"Un día estábamos todos en casa y me dije: 'Ninguno de nosotros está interactuando con nadie, ni siquiera nos comunicamos'. Y luego me di cuenta de lo que estaba pensando. Nancy y Adalaide estaban jugando 'Words with Friends' la una contra la otra, lo que es básicamente como jugar al Scrabble pero sin tablero de verdad. Josh [Kelley, su marido] estaba leyendo la prensa y yo estaba leyendo un libro. Más tarde Adalaide se puso a colorear con el iPad... Quiero decir, en el fondo estábamos haciendo las mismas cosas que hace 20 años pero con diferentes medios. O sea, que no estamos hablando del fin de la civilización, os lo prometo", ha aseverado en la misma conversación.