Katherine Schwarzenegger predijo sin saberlo su compromiso con Chris Pratt

El romance Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger parece sacado de una de las películas de cine que él protagoniza, no solo por la rapidez con que se ha desarrollado, lo buena pareja que hacen o que todo el mundo esté encantado ante su futura boda -incluida la exmujer del actor, Anna Faris, que se ha ofrecido incluso a casarles-, sino porque resulta que estaban predestinados a encontrarse.

Tirando de hemeroteca, el portal Access Hollywood ha descubierto que Katherine ya se había fijado en el guapo actor hace ya más de dos años, cuando a ojos del resto del mundo él aún seguía felizmente casado con la madre de su único hijo.

En un vídeo que acaba de resurgir ahora, la hija de Arnold Schwarzenegger dejaba ya patente su debilidad por el intérprete de 'Jurassic Park' cuando le preguntaban cuál de los tres Chris más famosos de Hollywood era su preferido: Pratt, Hemsworth o Evans."En realidad, voy a elegir a Chris Pratt, que últimamente tiene muy buen aspecto, y nunca se sabe", confesaba ella tras elegir en un primer momento a Chris Evans y cambiar de opinión justo después.

Lo que no seguramente no se imaginaba era que dos años más tarde ambos estarían comprometidos.En un principio Pratt no ha dado crédito a sus ojos cuando le mostraron el vídeo e incluso dudó de si podía ser un montaje, pero tras asimilarlo ha tenido que reconocer de que se trata de una prueba más de que ha encontrado a la persona perfecta para él.

"Cuando dijo Chris Evans se me hundió un poco el corazón, pero luego lo arregló", ha admitido. "Es muy dulce, nunca lo había visto. Muchas gracias por enseñármelo, estoy muy conmovido".