Kathy Bates se siente alguien "completamente diferente" tras perder casi 30 kilos de peso

Puede que la actriz Kathy Bates (70) se haya mantenido en lo más alto de la escena interpretativa, y de forma casi ininterrumpida, a lo largo de los últimos cuarenta años, encadenando un éxito cinematográfico o televisivo detrás de otro, pero lo cierto es que la regularidad que se desprende de su carrera profesional contrasta notablemente con la sensación que tiene la propia intérprete de haberse convertido en una "persona totalmente diferente" tras abrazar un saludable estilo de vida que, entre otras cosas, le ha llevado a perder casi 30 kilos de peso.

"Creo que la clave consiste en mentalizarse, en entrenar el cerebro para que no caigas en la tentación y puedas mantenerte alejada del plato. No suelo utilizar la expresión 'fuerza de voluntad' para definir la nueva actitud que tengo al respecto, prefiero llamarlo determinación a la hora de alcanzar mis objetivos", ha explicado en conversación con la revista Us Weekly.

La estrella de Hollywood, quien logró superar nada menos que dos batallas contra el cáncer -el de ovarios que le fue diagnosticado en 2003 y, en 2012, el derivado de un tumor mamario- ha contado a lo largo de este exigente proceso con la inestimable ayuda de su sobrina, quien le proporcionó ciertos trucos para poder controlar mejor sus impulsos y, sobre todo, sacar el máximo partido a la conexión existente entre el estómago y el cerebro.

"Mi sobrina me contó un secreto que, probablemente y en el fondo, no tenga nada de secreto porque es algo biológico. En un momento dado, mientras estás comiendo, tienes una especie de suspiro involuntario que al parecer es la forma que tienen el estómago y el cerebro de comunicarse, de decirle el uno al otro que ya estás llena. Mi truco consiste en estar pendiente de ese reflejo y, cuando ocurra, apartar el plato", ha revelado.