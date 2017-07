Katy Perry persigue a Céline Dion por París

La cantante Katy Perry se encuentra actualmente -como prácticamente la mitad del 'star system' de Estados Unidos- en París para disfrutar de los desfiles de la Semana de la Alta Costura que se celebra estos días en la capital francesa, pero si la experiencia no fuese ya lo suficientemente enriquecedora para ella, la artista parece haber encontrado ahora otro propósito con el que justificar su estancia en la ciudad de la luz: perseguir a Céline Dion, uno de sus grandes ídolos.

De hecho, la intérprete de 'Chained to the Rhythm' publicó un vídeo en su Instagram Stories en el que aparece gritando desde la calle para llamar la atención de la artista de 49 años, quien se encontraba en un balcón que da a la elegante plaza Vendôme posando para una sesión de fotos que será publicada en la revista Vogue.

"He pillado a Céline Dion viviendo lo mejor de la vida en París", escribió acerca del llamativo vídeo, más propio de un paparazzi que de una estrella de su categoría, que ha compartido en la citada red social.En la breve grabación también se puede escuchar a Katy lanzando frases como "Ahí está Céline Dion, en un balcón de París", o "Reina, trabaja esas piernas", que dejan patente la admiración y el cariño que siente por su compañera de profesión.

No es ningún secreto que Katy Perry es una de las fans más efusivas de la vocalista canadiense, ya que durante la actuación de esta última en los Billboard Music Awards, que tuvieron lugar el pasado mes de mayo en Las Vegas, la estadounidense no pudo resistirse a comentar en Twitter la experiencia tan maravillosa que estaba viviendo al poder verla en directo.

"Dios Mío @Céline Dion, siempre he vivido por ti, por favor, rómpete el pecho al final de esta actuación", rezaba su mensaje.

Otra devota seguidora de la prolífica trayectoria de la diva es la actriz y cantante Vanessa Hudgens, quien hace solo unos días rememoraba emocionada la oportunidad que tuvo de conocer personalmente a su ídolo en la mencionada gala de premios, en la que ejerció de presentadora junto al rapero Ludacris.

"Fue una locura, sentí que estaba en un sueño. Primero, Drake me mencionó en su discurso, y luego pude conocer a Céline Dion. Quiero decir, ella es la razón por la que empecé a cantar. Tenía su álbum, lo ponía en mi karaoke y cogía el micrófono para cantar sus canciones prácticamente todos los días. Cuando la vi me quedé sin palabras, pero al menos le pude decir: 'Eres la razón por la que canto'. Ella me contestó: 'Oh, eres adorable, estoy encantada de conocerte. ¿Nos hacemos una foto?'. Me dio las gracias en francés y yo estaba en plan '¡Te quiero!'. Fue muy divertido, una experiencia maravillosa", explicaba a su paso por el programa 'Live with Kelly and Ryan'.