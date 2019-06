Katy Perry y Orlando Bloom planean una boda de otoño

Desde que se comprometiera con Orlando Bloom el pasado día de San Valentín, Katy Perry no ha tenido reparo en compartir los detalles de la pedida que el actor organizó para plantearle la gran pregunta mientras sobrevolaban Los Ángeles en helicóptero, pero ha preferido guardar silencio acerca de los detalles de su próximo enlace.

Lo más que ha accedido a revelar es que no será un evento demasiado "ostentoso", para ajustarse a su personalidad, y que se está tomando con mucha calma todos los preparativos.

Sin embargo, parece que la estrella del pop y su prometido ya han fijado una fecha: el próximo otoño. Según ha asegurado una fuente cercana a la pareja al portal Entertainment Tonight, ambos se han puesto manos a la obra para organizar un evento "moderno y un poco diferente" que refleje a la perfección su estilo de vida.

En esa misma línea, la artista ha decidido saltarse la tradición y optar por un atuendo que no sea de color blanco. Uno de los detalles de su gran día que más expectación está generando es, sin duda, la lista de asistentes famosos que no querrán perderse un momento tan especial de su vida en común.

La gran incógnita es si Katy se animará a invitar a Taylor Swift ahora que la dos se han reconciliado oficialmente con la aparición que la primera realizó en el videoclip 'You Need To Calm Down' de su antigua rival.