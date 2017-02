Katy Perry se asombra ante la capacidad para beber de los británicos

El último viaje de Katy Perry a Londres para acudir la noche del pasado miércoles a la ceremonia de entrega de los premios Brit, donde presentó su nuevo sencillo 'Chained to the Rhythm', no ha hecho más que confirmar sus sospechas sobre el espíritu fiestero de los británicos y su capacidad, aparentemente extraordinaria, para beber.

"Aquí en el Reino Unido estáis locos, la gente se va cayendo por la calle", declaró Perry en la alfombra roja, a la que llegó dispuesta a divertirse al máximo en la ceremonia de premios y en las fiestas posteriores, aunque también algo preocupada por si se veía incapaz de mantener el ritmo de sus compañeros británicos en lo referente a la ingesta de alcohol.

La opinión que la arista -que actualmente mantiene una relación con el actor inglés Orlando Bloom. tiene sobre la afición por el desenfreno de los ciudadanos ingleses podría tener mucho que ver con su exmarido, el cómico Russell Brand, otro británico que fue muy conocido por sus excesos durante su matrimonio de dos años con la estrella.

Pero lo cierto es que a pesar de sus preocupaciones acerca de su propio aguante, Katy se lo pasó en grande en la celebración organizada por la discográfica Universal tras la gala, donde se la pudo ver bailando con la también cantante Ellie Goulding al ritmo de la música con la que el DJ Nick Grimshaw deleitó a los asistentes del evento.

Momentos antes, la popular intérprete había aprovechado su número musical en los Brit para lanzar un mensaje político con la ayuda de dos grandes marionetas que guardaban un más que razonable parecido con Donald Trump y Theresa May, que muchos internautas interpretaron como una ingeniosa burla al encuentro entre los mandatarios en Estados Unidos hace unas semanas.