Katy Perry acabó "vomitando" la primera vez que acudió a los premios BRIT

La cantante Katy Perry será una de las invitadas más destacadas en la nueva edición de los premios BRIT que se celebra este miércoles en el O2 Arena de Londres, entre otras razones porque presentará su más reciente sencillo 'Chained to the Rythm' durante la gala y por primera vez ante sus fieles seguidores británicos.

Sin embargo, en las horas previas a su esperada puesta en escena la estrella ha querido desviar momentáneamente la atención hacia una de las anécdotas más llamativas que dejó la primera ocasión en que tuvo oportunidad de asistir al prestigioso evento, en el año 2009, ya que su decisión de viajar al Reino Unido para recoger en persona el premio a la mejor artista internacional, a pesar de que había contraído una fuerte gripe días antes, tuvo para ella consecuencias devastadoras.

"Me tuve que meter en el baño de las chicas porque necesitaba vomitar, y de repente [la cantante australiana] Natalie Imbruglia tiró de la cortina y me vio en ese estado tan lamentable. Me dijo: '¿Estás bien, cariño?'. Y la verdad es que no lo estaba, no paraba de temblar y tenía sudores fríos, pero la contesté: 'Se supone que tengo que estar aquí hoy porque voy a recibir un premio'", reveló la simpática intérprete en una entrevista a la emisora BBC Radio 1.

A pesar de que tan accidentada gala supuso su consagración como artista de éxito internacional al entrar por todo lo alto en la escena musical europea, Katy reconoce ahora que, por razones evidentes, no pudo disfrutar en absoluto de su gran noche y que en su mente solo tenía cabida la idea de volver corriendo a su hotel.

"Me acuerdo de que tenía una gripe de caballo y una fiebre altísima cuando cruzaba la alfombra roja. Mencioné en alguna ocasión que lo mejor sería que me fuera a casa y todo el mundo me decía: 'No puedes irte a casa porque vas a ganar el premio'. Era algo que se sabía de antemano, pero es que me encontraba fatal y me preguntaba: '¿Pero qué hago aquí si me estoy muriendo?'. Así que me quedé hasta que me entregaron el premio y me fui directamente a la cama. Es horrible ese recuerdo que tengo de los BRIT", confesó en la misma conversación.

Fiel a la transparencia que siempre ha exhibido desde que saltara a la fama en 2008 con sus temas 'Ur so Gay' y 'I Kissed a Girl', la popular artista admite abiertamente que su actuación de esta noche le ha sumido en un profundo nerviosismo, sobre todo porque no puede evitar sentir un cierto complejo de inferioridad ante otras estrellas del pop que estarán presentes en el evento de esta noche.

"Las presentaciones en televisión son como mi talón de Aquiles, porque obviamente veo que mis compañeras de profesión, a las que tanto admiro, me están mirando fíjamente mientras actúo. Y sé que jamás seré como Beyoncé. No me malinterpretes, me encanta mi personalidad y como soy, pero soy consciente de que Beyoncé es mejor que todas las demás", aseguró.