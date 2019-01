¿Está Keanu Reeves casado con Winona Ryder?

La actriz Winona Ryder dejó con la boca abierta a todos sus fans el pasado mes de agosto al afirmar durante la gira promocional de la comedia 'Destination Wedding' que su compañero de reparto Keanu Reeve y ella llevaban más de dos décadas casados.Los famosos intérpretes ya habían coincidido en 'Drácula', la producción de 1992 de Francis Ford Coppola, donde daban vida a unos jóvenes enamorados, y una de sus escenas juntos en la película era la de su enlace matrimonial que, según la versión de Winona, fue muy real aunque ninguno de los dos comprendiera una palabra de lo que decía el oficiante.

"Lo digo en serio, creo que estamos casados en la vida real. Para esa escena, Francis quiso utilizar a un verdadero cura. Rodamos toda la secuencia mientras él iba a lo suyo, así que creo que estamos casados", aseguró Winona en aquel momento.

Pese a la repercusión que tuvieron sus declaraciones, la gran mayoría las abordó con cierta precaución en vista del particular sentido del humor del que siempre ha hecho gala la artista. Sin embargo, el propio Keanu Reeves ha querido confirmar ahora que la historia bien podría ser cierta por lo que él sabe.

"Eso es lo que dice ella... De vez en cuando recibo algún mensaje de texto que dice: '¡Hola marido!'. Al principio no le creía, pero más tarde el propio Francis Ford Coppola se puso en contacto con Winona y aseguró que así fue como sucedió, que el sacerdote celebró toda la ceremonia y que Winona y yo nos casamos", ha explicado él a su paso por el programa 'The Talk', dando a entender que la posibilidad de que así sea no le molesta demasiado.

Independientemente de si en la vida real forman o no un matrimonio desde hace 27 años, lo cierto es que en la ficción cuentan con experiencia de sobra fingiendo ser pareja: en 2006 volvieron a hacerlo en la cinta 'A Scanner Darkly' y tres años más tarde coincidieron de nuevo en 'The Private Lives of Pippa Lee'.