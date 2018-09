El marido de Keira Knightley ha aparcado su carrera para apoyar la de la actriz

La llegada al mundo hace ya tres años de su primera hija, Edie, no ha alterado lo más mínimo la trayectoria cinematográfica de Keira Knightley. De hecho, la actriz realizó la promoción de la película 'Descifrando enigma' en un avanzado estado de gestación y desde entonces siguió encadenando proyectos como 'Belleza oculta', la quinta entrega de 'Piratas del Caribe' -en la que su participación se redujo a un breve cameo- o más recientemente el drama de época 'Colette' y la película de fantasía 'El cascanueces y los cuatros reinos'.

La británica no es de las que se anda con rodeos y es la primera en reconocer que nada de eso hubiera sido posible sin los sacrificios que ha realizado su marido James Righton, dejando de lado temporalmente su papel como líder de la banda Klaxons, o la ayuda que se pueden permitir contratar.

"Ha sido maravilloso, desde que la tuvimos me ha acompañado en todos los viajes. Ha puesto en pausa la mayoría de su vida para asegurarse de que yo pueda seguir trabajando y que al mismo tiempo mantengamos la unidad familiar", ha explicado agradecida en una entrevista a la revista OK! "Soy muy afortunada porque puedo permitirme contratar a alguien para que nos eche una mano. Tengo una niñera maravillosa que también ha viajado alguna vez con nosotros. Cuando está ahí me quedo completamente tranquila porque sé que Edie está en buenas manos. Y cuando mi marido no puede acompañarnos, mi madre siempre ha volado hasta donde sea que estamos".

Po otra parte, la estrella no pretender dar la impresión de que todo ha sido un camino de rosas y ha sido capaz de encontrar el equilibrio perfecto a la hora de compaginar la maternidad con su carrera."Dicen que hace falta todo un pueblo para criar a un niño, y también hace falta todo un pueblo para mantener a una mujer en su trabajo", afirma, poniendo como ejemplo el hecho de que su último filme ya en los cines, 'Colette', tuvo que retrasarse un año para ajustarse a su nueva vida.

"En un principio estaba previsto que rodáramos cuando ella tenía un año, pero nunca se le ha dado precisamente bien eso de dormir, así que esperamos a que cumpliera los dos. Y seguía sin dormir toda la noche, pero para ese entonces yo ya me había acostumbrado".