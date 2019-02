Keith Richards reduce significativamente su consumo de alcohol

El incombustible y siempre provocador Keith Richards ha vuelto a expresarse sobre los cambios que ha tenido que imprimir a su estilo de vida en tiempos recientes para ganar mayores cotas de bienestar, especialmente tras percatarse de que, con sus muy bien llevados 75 años y el historial de excesos que se van acumulando en sus espaldas, ya no es capaz de procesar el alcohol y otras sustancias nocivas con la facilidad de antaño.

"El día de Año Nuevo estaba con resaca, como todo el mundo, y creo que esa es la mejor forma de comenzar el año. Pero ahora estoy eliminando todo lo que puedo de mi sistema. Me puedo tomar una copa de vino o una pinta de Guinness de vez en cuando, o una o dos cervezas mientras como. Pero, al igual que con la heroína, se acabó lo de experimentar", ha contado a la revista Mojo.

Ha pasado cerca de un año desde que el guitarrista de los Rolling Stones compartiera por primera vez sus planes de reducir significativamente el consumo de bebidas espirituosas, lo cual hizo meses después de confirmar públicamente que su relación con sustancias tales como la heroína llevaba siendo inexistente desde hacía años. Tanto es así, que el único vicio del que de momento no se puede desprender o controlar -y al que considera el más nocivo de todos- es el del tabaco.

"He tratado de dejar de fumar varias veces y por ahora no he tenido éxito en ninguna de ellas. Lou Reed dijo en una ocasión que era mucho más difícil luchar contra la nicotina que contra la heroína, y yo puedo decir que es totalmente cierto. Dejar la heroína implica atravesar un breve infierno, pero el hábito de fumar es demasiado poderoso, sobre todo cuando lo tienes tan interiorizado. Y es una estupidez, porque el tabaco no te aporta nada, es estúpido", ha reflexionado.