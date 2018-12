Kelly Clarkson agradece a la malograda Aretha Franklin que le ayudara a superar su timidez

La cantante Kelly Clarkson se ha encargado personalmente de rendir un más que merecido tributo a la fallecida Aretha Franklin, quien dejó huérfano al mundo de la música este verano después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas que padecía desde años atrás, en el marco del especial televisivo 'In Memoriam' que se emitirá en la noche de este lunes en el canal estadounidense ABC.

"Aretha Franklin fue la única cantante que de verdad me marcó en esos años de la infancia y la adolescencia. Gracias a ella aprendí que no había nada de malo en llorar, nada de malo en enfadarte por una injusticia, que no había nada de malo en mostrar debilidad y en atravesar malas rachas", reza un extracto del discurso pronunciado por la artista durante el evento, el cual fue grabado esta misma semana.

La estrella de la música no ha querido pasar por alto el hecho de que, antes de convertirse en una de las artistas más mediáticas del momento, su vida se veía en buena parte definida por su tradicional timidez y por un miedo incontrolable al fracaso.

Fue el ejemplo de la inolvidable reina del soul, especialmente esas letras tan reivindicativas y personales que transmitía a través de sus canciones, lo que le ayudó a superar muchas de sus inseguridades y elevar su autoestima hasta el punto de sentirse plenamente cómoda en su propia piel.

"Cuando era pequeña solía tener problemas para socializar y comunicarme, por eso empecé a escribir canciones para expresar mis emociones antes incluso de que aprendiera a cantar. Necesitaba sacar afuera todo lo que me preocupaba, pero me daba miedo hacerlo en público porque temía que ocurrieran cosas malas", explica en otro momento de su emotiva alocución.

"Creo que ella es la principal razón por la que ya no soy tan tímida. Era terriblemente tímida de niña... Me daba miedo hacer cualquier cosa por si lo hacía mal y acababa avergonzada delante de todo el mundo. Y ahora soy todo lo contrario. La música me ha dado la confianza que necesitaba y ella, en concreto, removió algo dentro de mí que terminó de romper todas esas barreras que yo misma construí de pequeña", confiesa orgullosa y desde un profundo agradecimiento a su gran referente.