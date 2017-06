Kelly Osbourne no se permite a sí misma enamorarse

La presentadora Kelly Osbourne ha experimentado a lo largo de sus 32 años de vida tanto las satisfacciones como las decepciones que se derivan de una relación sentimental, pero teniendo en cuenta la magnitud de los desengaños amorosos que ha sufrido en este tiempo, sobre todo el fin de dos compromisos matrimoniales -el primero con el modelo Luke Worrall y el segundo con el chef Matthew Mosshart-, resulta hasta cierto punto comprensible que la popular hija de Sharon y Ozzy Osbourne haya decidido levantar un muro psicológico contra el amor.

"Tengo la incapacidad de permitirme a mí misma enamorarme. Cuando eres una persona con la que ciertas personas se quieren acostar para poder decir después que han tenido una relación sexual con la hija de Ozzy Osbourne, automáticamente te pones un cinturón de castidad", ha confesado a la revista Heat Magazine.

La también cantante y actriz ocasional lleva siete años visitando a la misma psicóloga, a la que sin duda atribuye un papel fundamental en la exitosa lucha contra el alcohol y las drogas a la que, por otro lado, poco contribuyeron sus frecuentes pero breves visitas anteriores a diversas clínicas de desintoxicación.

"Llevo con mi psicóloga siete años. Me di cuenta de lo buena que era cuando un día me dijo que se iba a coger la baja por maternidad. Me quedé diciendo '¿¡Qué!? ¿Soy tan egoísta que no me he dado cuenta de que estaba embarazada?'", ha compartido en la misma entrevista.

Aunque Kelly parece tener claro a día de hoy que la búsqueda del amor no se encuentra entre sus prioridades actuales, el pasado marzo reflexionaba abiertamente sobre su apertura de miras en relación con la orientación sexual y, de hecho, dejaba la puerta abierta a un hipotético romance con otra mujer.

"¿Quieres saber mi más sincera opinión? Todo el mundo es gay. Es algo simplemente humano. No puedes ponerle género al amor. Estoy abierta a amar a cualquier persona, se trata de la persona, no pienso en la sexualidad. Mi norma es, nunca digas nunca. Nunca he estado en una relación con una mujer, pero no estoy segura de si es una posibilidad", explicaba al portal LGTBQ PrideSource.