Kendall Jenner y A$AP Rocky ya no esconden su idilio

Aunque ni uno ni otro haya querido pronunciarse todavía sobre el bonito romance que mantienen desde agosto del año pasado, lo cierto es que Kendall Jenner y el rapero A$AP Rocky -nombre artístico de Rakim Mayers- ya no tienen necesidad alguna de ocultar su idilio de las miradas inquisitivas de los más curiosos.

Buena prueba de ello reside en la naturalidad con la que ambos intercambiaron toda clase de gestos de cariño durante el concierto que ofreció esta semana The Who en el Royal Albert Hall de Londres, un evento del que, con permiso de la legendaria banda británica, ellos acabaron acaparando buena parte del protagonismo.

"Kendall y A$AP Rocky fueron al Royal Albert Hall y en ningún momento trataron de fingir que no son pareja. No podían quitarse las manos de encima y en todo momento demostraron que entre ellos existe una gran complicidad. No se comportaban como si fueran solo amigos, y la verdad es que se nota que Kendall está muy colgada por él", reveló una fuente al diario The Sun.

Es más, pasados unos meses prudenciales que le han servido para disfrutar de una relación informal y sin ataduras, la hermana de Kim Kardashian estaría ya convencida de que el popular músico sería el candidato ideal para ocupar su corazón de forma permanente, hasta el punto de que ambos se estarían planteando ya dar un paso tan decisivo como el de irse a vivir juntos.

Sin embargo, semejante decisión también se habría visto motivada de alguna manera por el dramático robo del que fue víctima Kendall a mediados de marzo en su casa de Hollywood Hills (Los Ángeles), que tuvo como consecuencia la sustracción de joyas valoradas en cerca de 200.000 dólares, y sobre todo, el estado de preocupación constante en el que vive la modelo a cuenta de su seguridad personal.

"Desde que se produjera el robo, la ansiedad de Kendall se ha disparado y siente que ya no puede confiar en nadie. Esta situación le ha llevado a tener que depender más de Rakim, quien no ha hecho otra cosa que reconfortarla y demostrarle su apoyo. Ella le ha sugerido que se sentiría más segura si se mudara a su casa de manera temporal porque tiene miedo a quedarse sola de noche", explicaba otro informante a la revista Grazia, dejando entrever que semejante idea no ha sido demasiado bien recibida por la madre de ella, Kris Jenner, al considerarla algo precipitada.