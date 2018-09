Kendall Jenner sigue lidiando con una "fuerte ansiedad"

La modelo Kendall Jenner se ha sincerado por completo sobre los problemas de ansiedad que sigue padeciendo desde que se convirtiera en una de las estrellas más cotizadas del mundo de las pasarelas, hasta el punto de hacer una rara aparición en el famoso reality de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians', para compartir abiertamente sus tribulaciones ante el frenético ritmo de trabajo que le exige su posición en tan competitiva industria.

"Me sigue resultando muy difícil lidiar con la ansiedad, a veces es demasiado fuerte", ha explicado la hermanastra de Kim Kardashian en conversación con su terapeuta, el cual le ha recomendado que rebaje sustancialmente su carga laboral para poder sacar el máximo partido a otros ámbitos de su vida.

"Necesitar reequilibrar la balanza, sacar más tiempo para ti misma y dejar de trabajar tanto", le ha dirigido el citado profesional en el último episodio del espacio televisivo.Poco después de sacar a relucir aquellos contratiempos derivados de su faceta profesional, sobre los cuales ya se pronunció en una polémica entrevista en la que, además, expresaba su estupor ante el hecho de que ciertas modelos no tuvieran reparo a la hora de comprometerse a trabajar en 30 desfiles anuales, la hija de Kris Jenner, de 22 años, echó mano de sus redes sociales para tranquilizar a sus preocupados seguidores en relación con su estado anímico y emocional.

"Todavía estoy aprendiendo a lidiar con la ansiedad. No es fácil, pero en ocasiones hablar sobre el tema ayuda a sobrellevarlo mejor", reza el mensaje publicado en su perfil de Instagram.