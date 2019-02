Kendall Jenner se muestra implacable con sus novios cuando pierde el interés

Las últimas imágenes que han trascendido de Kendall Jenner junto al jugador de baloncesto Ben Simmons saliendo de un restaurante en Nueva York este mismo miércoles vendrían a demostrar que ambos siguen juntos y felices y que, por tanto, la modelo ha conseguido romper la maldición que arrastraban las mujeres de su familia con las estrellas de la NBA.

Pero lo cierto es que en el fondo todo son especulaciones porque ella nunca ha sido demasiado dada a hablar de su vida amorosa en público.En realidad, la única manera de confirmar que uno de sus romances ha concluido como sucedió en el caso del rapero A$AP Rocky o Blake Griffin es cuando aparece en público con otro acompañante.

"Tengo muy claro cuando he pasado página, y lo supero muy rápido. Pero también es cierto que no ocurre así como así. Alguien tiene que hacer algo grave para que decida dejarlo", ha aclarado la maniquí en una conversación mantenida con su amiga Hailey Baldwin para el programa Zaza World Radio de Apple Music.

En su defensa, ella ha aclarado que se ha visto obligada a adoptar una actitud tan tajante por culpa de las circunstancias que la rodean: "Creo que se debe en gran parte por el estilo de vida que llevo, en el que todo se ve magnificado y todo el mundo quiere estar al corriente de todo, en especial cuando se trata de tu vida sentimental".

La parte positiva es que, cuando alguien consigue ganarse su corazón, ella se entrega a fondo: "En la gran mayoría de historias que he tenido, estoy en ellas y estoy en ella solo con esa persona y soy muy, muy leal una vez que me he comprometido a fondo", ha asegurado.