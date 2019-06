Kendall Jenner tampoco piensa utilizar los nuevos productos cosméticos de Kylie

El último proyecto empresarial de Kylie Jenner, que le ha llevado a probar suerte en el mundo de la cosmética tras construir todo un imperio en torno a su colección de maquillaje, se ha visto precedido antes incluso de su salida al mercado por una intensa polémica acerca de la calidad de los productos, y en concreto la de un exfoliante con extractos de nuez que algunas de las personas que ya han tenido oportunidad de probarlo definen como "abrasivo".

En consecuencia, el lanzamiento de su nueva línea para el cuidado de la piel no ha suscitado la misma emoción que las colecciones cápsula de sus lip-kits o sus paletas de sombras de ojos.

Entre quienes no planean salir corriendo hacia los puntos de venta para hacerse con uno de sus sérums, cremas para el contorno de ojos, exfoliantes, tónicos, espumas limpiadoras o hidratantes todos ellos veganos, sin gluten, ni parabenos o sulfatos y que no se prueban en animales se encuentra la propia Kendall Jenner, aunque en su caso, su reticencia a darles una oportunidad no se debe a una falta de confianza en el talento de su hermana pequeña.

La famosa modelo ha lidiado con graves problemas de acné desde la adolescencia y ha tardado años en dar con una combinación de productos que le funcione, de ahí que ahora no piense arriesgarse a alterar el delicado equilibrio que ha encontrado por nada ni nadie.

"Estoy atrapada en mi propia rutina. Yo quiero añadirle mucho más", se ha disculpado para justificar el que no pueda pregonar las bondades de los artículos de su hermana basándose en su propia experiencia.

"He padecido acné en dos momentos de mi vida. La primera vez, estaba en el instituto, justo cuando más necesitas que los demás te acepten para sentir que encajas allí, y ni siquiera me atrevía a mirar a la gente a los ojos cuando hablaba con ellos. La segunda vez que empeoró, se suponía que ya era una modelo consagrada que lo tenía todo bajo control. A ver, ese no suele ser el caso, da igual que tengas un cutis perfecto o no, pero el mundo entero se fija en ti y tienes la impresión de que se analiza con una lupa todo lo que te pasa", ha explicado en una entrevista al portal Bustle.