Kerry Washington habla sobre el sexo de su segundo hijo

La actriz Kerry Washington dio la bienvenida al mundo a su segundo hijo, llamado Caleb, el pasado mes de octubre, pero no ha sido hasta ahora cuando la popular intérprete ha querido compartir ante la opinión pública que en ningún momento de su largo proceso de gestación se le pasó por la cabeza la idea de conocer el sexo de su futuro bebé, esperando hasta su nacimiento para saber de primera mano si sería niño o niña.

"Sinceramente, no tenía ni idea de lo que estaba creciendo en mi interior. Yo me conformaba únicamente con que fuera humano, y así fue. Resultó ser un niño humano", bromeó la protagonista de la serie 'Scandal' en el programa de la presentadora Ellen Degeneres.

La artista de 39 años -madre también de una niña, Isabelle, junto a su marido Nnamdi Asomugha- se mantuvo inmersa en el frenético ritmo de grabación de su famosa serie hasta que su embarazo estuvo demasiado avanzado como para seguir trabajando, una circunstancia que obligó a los responsables de la producción a colocar jarrones y flores de forma estratégica ante las cámaras para evitar que el personaje luciera en pantalla la misma barriguita que la persona encargada de darle vida.

"Durante los primeros cinco episodios de la nueva temporada, me veréis siempre situada detrás de unas flores o de cualquier otro objeto que bloquee la visión de mi vientre. Creo que acabé acostumbrándome tanto, que ya lo hago por diversión y sin necesidad alguna", afirmó en tono jocoso.

Por el momento, parece que la famosa intérprete no tiene intención alguna de reducir su carga de trabajo por el hecho de tener dos retoños, aunque recientemente dejaba entrever que, evidentemente, su condición de madre por partida doble la obligará a analizar con calma cómo administrará a partir de ahora su tiempo.

"Todavía estoy tratando de planificarme porque acabo de volver al trabajo. Lo bueno de todo esto es que ya lo he hecho antes y no me coge siendo una novata. Va a ser muy interesante ver cómo afronto la situación en mi faceta de actriz, sobre todo porque tiendo a interpretar papeles muy físicos", explicaba previamente a E! Online.