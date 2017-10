Kesha defiende a Taylor Swift: "Es una persona encantadora y sincera"

Por mucho que ella misma se haya reído de su reputación de 'serpiente' en su nuevo sencillo 'Look What You Made Me Do', la imagen pública de Taylor Swift se ha resentido notablemente en los últimos años a causa de su enfrentamiento con Kanye West y Kim Kardashian, que abrió la veda para que muchos otros acusaran a la artista de ser un lobo con piel de cordero.

Sin embargo, aún hay quien se mantiene fiel a la estrella, entre ellos la cantante Kesha, que no ha olvidado el apoyo incondicional que le mostró su compañera de profesión -en forma de una donación de 250.000 dólares- cuando ella hizo pública su batalla legal con el productor Dr. Luke, a quien acusa de haber abusado psicológica y físicamente de ella durante años.Ahora que es Swift quien podría beneficiarse de su amistad, la intérprete de 'Rainbow' y 'Praying' no ha dudado en salir en su defensa para insistir en que la de Nashville es realmente tan encantadora como aparenta.

"Taylor es un p*to amor. Es muy, muy, muy dulce y una persona muy sincera, extremadamente generosa. ¡Siempre responde al teléfono cada vez que la llamo! Ni siquiera mi madre me contesta todas y cada una de las veces que la llamo", asegura en una entrevista a la revista Rolling Stone.Aparte de Taylor Swift, Kesha también recibió mensajes de ánimo de un sinfín de celebridades como Lena Dunham, Ariana Grande o Lorde, aunque ninguna de ellas llegó tan lejos como los miembros de la banda Eagles of Death Metal, que se ofrecieron a darle una paliza a Dr. Luke en su nombre.

Los roqueros conocen a la rubia cantante desde su adolescencia, cuando ella era una gran admiradora de su música, y les rompió el corazón enterarse del infierno -marcado por sus problemas de adicción y de anorexia- que vivió durante años."Cuando pasó por toda esa mi**da, nosotros fuimos como sus hermanos mayores.

Yo le pregunté muy claramente a quién teníamos que jo**rle la vida, le dije: '¿Quieres que vaya ahora mismo a su casa y que le haga cancelar ese pu*o contrato a golpes? Porque lo haré'. Así de importante es ella para mí, y no es ninguna mentira", apunta el líder del grupo, Jesse Hughes -que ha colaborado en el nuevo disco de Kesha-, en la misma entrevista.