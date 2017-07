Kesha reflexiona sobre su larga batalla legal y emocional contra Dr. Luke

Tras varios años de incansable batalla legal contra el productor Dr. Luke, al que no solo acusa de haber abusado sexualmente de ella sino también de mantenerla ligada contra su voluntad a su sello discográfico -Kemosabe Records-, la cantante Kesha se ha librado finalmente de las ataduras contractuales a las que estaba sometida.

De hecho, ayer jueves la artista regresó por todo lo alto a la escena musical con un nuevo sencillo, 'Pray', en el que carga duramente contra su antiguo mentor y, de paso, se sincera sobre los entresijos de una pesadilla que parece haber llegado a su fin.

"Este es mi primer single en cuatro años y a través de él he podido canalizar todos esos sentimientos que nacen de la depresión severa y de haber perdido por completo la esperanza. He superado muchos obstáculos y creo haber encontrado la fuerza que necesitaba incluso cuando tenía la impresión de que no me quedaba nada. Esta canción trata también sobre la empatía que siento hacia la gente, incluso hacia aquellos que me asustan o me hacen daño, y también sobre la necesidad de estar orgullosa de mí misma incluso en mis momentos más bajos, aquellos en los que creía estar completamente sola", reza un extracto del ensayo que ha publicado en la página web Lenny Letter, de la actriz Lena Dunham.

Resulta curioso que la estrella del pop haya optado por una colorista portada para ilustrar el que será su próximo trabajo discográfico, que lleva por título 'Rainbow' y que saldrá a la venta el próximo 11 de agosto, sobre todo porque en la carta abierta que ha dirigido a sus seguidores habla de su incansable lucha contra Dr. Luke como la etapa más "oscura" de su vida.

"Son esos momentos tan oscuros los que te llevan a sacar toda la fuerza que llevas dentro. Ha habido días, semanas y casi meses enteros en los que no quería salir de la cama y solo deseaba dormir todo lo posible para evadirme de la realidad. Pero cuando me quedaba dormida, me invadían las pesadillas y físicamente acababa llorando y gritando en medio de la oscuridad. Me costó encontrar la paz, ya fuera durante el día o en la noche. Pero finalmente me arrastré fuera de la cama, me metí en el estudio y convertí en arte todas esas pesadillas. Y no podría estar más feliz de haberlo hecho", explica en su artículo.

Además de las lecciones que ha aprendido del trato vejatorio y humillante al que asegura haberse visto sometida por el controvertido productor, Kesha también vuelca en su nuevo álbum aquellas inseguridades y prejuicios que, sobre su propia persona, le acechaban en sus primeros años de carrera musical.

"Este es solo el comienzo de una nueva era. Estoy feliz y agradecida de poder compartir la música que he venido escribiendo con todo el mundo. En ella revelo mis vulnerabilidades y de ellas extraigo mi fortaleza. En el pasado, me sentía de alguna forma obligada a probarme ante los demás, de proyectar la imagen de una persona que no era yo, sino lo que creía que los demás esperaban de mí", confiesa la intérprete.