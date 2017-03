Kesha revela por qué el símbolo del dólar ya no forma parte de su nombre artístico

Los defensores de la gramática más purista estarán encantados de saber que la cantante Kesha ha eliminado definitivamente de su nombre artístico el símbolo del dólar ($) para, en su lugar, recurrir a la más convencional letra 's'. Pero lo cierto es que los motivos que han llevado a la intérprete estadounidense a modificar ligeramente su marca personal nada tienen de ordinarios, ya que ella misma explica que su llamativa decisión viene motivada por su deseo de ofrecer una imagen más transparente y realista de su personalidad.

"Opté por quitarla cuando salí de la clínica de rehabilitación donde recibí tratamiento para superar mi trastorno alimenticio. Quería librarme de esa fachada de chica dura y sin preocupaciones que había exhibido hasta entonces", reveló la estrella del pop durante un debate organizado por el portal Refinery 29 en el marco del festival SXSW que se celebra estos días en Austin, Texas.

La famosa intérprete se ha sincerado en más de una ocasión sobre los problemas de autoestima que han definido buena parte de sus últimos años, así como sobre las secuelas emocionales que todavía arrastra de su fatídica experiencia trabajando con el productor Dr. Luke, quien se niega todavía a rescindir el contrato que vincula a la artista con su sello discográfico después de que esta le acusara de haber abusado física y psicológicamente de ella.

Todo ello explica que Kesha ya no tenga interés alguno en seguir proyectando de cara a la galería un ficticio retrato de mujer aguerrida y resistente cuya vida parece estar exenta de dificultades, especialmente tras darse cuenta de los efectos tan beneficiosos que ha tenido para ella poder desahogarse y servir de ejemplo para otros jóvenes que se encuentran en su situación.

"La fachada que venía vendiendo era la de una chica fuerte y segura, y con el tiempo me di cuenta de que todo eso era mentira. Y creo que el símbolo del dólar contribuía a dar validez a esa fachada. Estoy contenta con el camino que he venido siguiendo hasta ahora y ese capítulo de mi vida siempre formará parte de mi ser. Ahora he doblado la esquina y estoy en otra etapa, pero desgraciadamente tengo el mismo símbolo tatuado en mi mano y no sé cómo deshacerme de él", aseveró en la misma conversación.