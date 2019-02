Kevin Bacon y Kyra Sedgwick celebran 30 años de sólido matrimonio

Los actores Kevin Bacon y Kyra Sedgwick han cumplido nada menos que 30 años de matrimonio, un aniversario sin duda muy especial para la pareja y, probablemente, también para aquellos que estaban a punto de perder la esperanza en que las historias de amor sólidas y prolongadas en el tiempo no son necesariamente incompatibles con las dinámicas de una industria tan caótica como la de Hollywood.

Eso explica que el intérprete se haya negado tajantemente a tratar de identificar uno o varios "secretos" que puedan dar sentido a un fenómeno -el de los matrimonios que superen la década de duración- cada vez menos frecuente en el mundo del entretenimiento, ya que el vínculo que une a los dos enamorados es demasiado complejo e intenso como para ser resumido en unas pocas frases.

"No hay un secreto como tal. En su momento trataba de salir del paso con una o dos frases cortas que me hicieran quedar bien, pero luego decidí que la mejor forma de responder a este tipo de preguntas es directamente no hacerlo. Sería además irrespetuoso e injusto intentar resumir 30 años de convivencia en una sola oración. Así que no, no lo sé", ha asegurado en conversación con el canal Fox News.

Los actores estadounidenses, quienes se casaron en el año 1988 y tienen dos hijos -Travis (29) y Sosie (26)-, no pudieron resistirse a celebrar la efeméride esta semana con todos sus seguidores de las redes sociales a través de un conmovedor vídeo, en el que el matrimonio hacía gala de su adorable complicidad al tiempo que cantaban juntos el tema de los Bee Gees 'To Love Somebody' (1967).

"30 años ya, ¡no me lo puedo creer! Kyra, siempre serás la mujer de mis sueños y la banda sonora de mi vida. Te quiero", escribió el artista en la descripción de la grabación que publicó en su Instagram.