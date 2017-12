Kevin Hart sufrió "crisis nerviosa" tras quedarse a solas con su recién nacido

Si algo debería sobrarle a Kevin Hart a estas alturas es experiencia a la hora de ocuparse de los cuidados constantes que requiere un recién nacido, en vista de que ya era padre de dos retoños -un niño y una niña de 12 y 10 años respectivamente a quienes tuvo con su ex- antes de dar la bienvenida a su hijo Kenzo con su actual esposa, Eniko Parrish.

Sin embargo, en la década que ha pasado desde que cambiara un pañal por última vez, al humorista parece habérsele olvidado todo lo que había aprendido en vista de que esta semana sufrió una crisis nerviosas cuando se vio a solas en su casa, a cargo de sus tres hijos y sus dos perros."Mi mujer me dejó solo en casa con los niños y los perros durante un par horas. Gracias a dios que ha vuelto", arranca el gracioso mensaje que el actor compartió en su cuenta de Instagram a través de la sección Stories.

"Lo tenía todo bajo control en un primer momento, de verdad que sí, pero entonces el bebé empezó a llorar y fui a tomarlo en brazos. Le di de comer, le cambié... Y de repente mis perros empezaron a ladrar. Me acerqué a ver qué pasaba solo para encontrarme con que habían salido fuera. No tengo ni idea de cómo, mi Doberman debió de abrir la puerta él solito. Yo tenía en brazos al bebé, así que llamé a mis otros dos hijos, pero no me oían porque estaban jugando con el set de realidad virtual, así que no escuchaban una mi**da de lo que les decía. Ahí es cuando la cosa se puso fea", continúa.

Como si de una broma pesada se tratara, al intérprete le tocó lidiar entonces con una serie de catastróficas desdichas que se encadenaron de tal manera que, cuando su esposa finalmente regresó a la vivienda, se encontró con la habitación de su recién nacido hecha un caso y su marido más feliz que nunca de verla.

"Tuve que volver a poner al bebé en la cuna para ir a buscar a los perros, pero en cuanto lo hice empezó a llorar, por supuesto. De alguna manera me las apañé para golpearme el pie contra la mecedora y torcerme el tobillo. Como aún tenía muchas de las cosas del bebé apoyadas contra la silla, todas esas mi**das están ahora tiradas por el suelo, incluido el cubo para los pañales sucios. Empiezo a gritar, la cosa se ha puesto fea. Voy por los perros, los meto en casa, y el bebé sigue llorando... Voy a cogerle en brazos y me voy directo al salón. Les quito de un golpe los set de realidad virtual a mis hijos y cuando me preguntan que qué han hecho, les digo que nada, pero que papá acaba de tener una crisis nerviosa y que la próxima vez bajen el volumen de esa cosa para que puedan escucharme cuando les llamo", concluye.

Este episodio ha servido sin duda para que el actor valore aún más el trabajo de su mujer, como quiso hacerle saber a través de esa plataforma. "Te quiero por ser simplemente tú", le aseguraba junto a una bonita imagen de la pareja posando junta y sonriendo a la cámara.