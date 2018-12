Kevin Spacey encara primera acusación por abuso sexual

Kevin Spacey, la exestrella de "House of Cards", será acusado formalmente por primera vez por abuso sexual en enero por la supuesta agresión de un joven en 2016.

Casi al mismo tiempo que se conoció el lunes esta primera imputación, el actor reapareció en un video en el que, encarnando su cínico personaje Frank Underwood de "House of Cards", rompió un silencio de más de un año.

El fiscal de la isla de Nantucket, cerca de Boston, informó en un comunicado que fue emitida "una denuncia penal por agresión sexual y violencia contra Kevin S. Fowler, también conocido como Kevin Spacey".

"Se alega que el incidente ocurrió el 7 de julio de 2016 o alrededor de esa fecha en un restaurante local".

Fue ese el caso que denunció la madre de la supuesta víctima, la periodista Heather Unruh, en noviembre de 2017. Ella dijo que el actor, después de embriagar a su hijo, le metió la mano en los pantalones y le agarró los genitales.

Según la oficina del fiscal Michael O'Keefe, el actor de 59 años, acusado de varias agresiones desde el surgimiento del movimiento #MeToo hace más de un año y caído en desgracia en Hollywood, será acusado el 7 de enero luego que un juez validara la denuncia en su contra.

Los representantes de Spacey no respondieron aún a los pedidos de la AFP de un comentario sobre este caso.

Spacey, que ganó Óscars por "Los sospechosos de siempre" (1995) y "Belleza americana" (1999), subió un video en su cuenta oficial de Twitter justo cuando se conocía la noticia de su imputación.

Era la primera publicación desde el comunicado que difundió el 30 de octubre para encarar las acusaciones del actor Anthony Rapp, que aseguró haber sido acosado en 1986 por el entonces ya veterano colega.

El video se titula "Let's Be Frank", un juego de palabras con el nombre de su personaje en "House of Cards" que se traduciría "seamos francos".

"Sé que es lo que quieres", arranca Spacey con el acento de Underwood, personaje que fue removido de la última temporada de la serie en medio de las denuncias en su contra, que incluyeron varias en el set del show.

En el ambiguo video de tres minutos, en el que apareció con un delantal con figuritas de San Nicolás en una cocina, dijo que no había que creer todas las acusaciones en su contra.

"Si no he pagado por la cosas que ambos sabemos que he hecho, ciertamente no voy a pagar por las que no he hecho", indicó, asegurando que sus fanáticos lo quieren de regreso.

No hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieren. Quieren que vuelva

"Trataron de separarnos, pero lo que tenemos es muy fuerte, muy poderoso. Al final de cuentas, hemos compartido todo, ustedes y yo, les he dicho mis más profundos y oscuros secretos, les mostré exactamente de lo que la gente es capaz, los impresioné con mi honestidad, pero principalmente los desafié y los hice pensar, y ustedes confiaron en mi a pesar de que sabían que no debían", indicó.

Una fuente de Netflix, que despidió a Spacey para la sexta y última temporada de "House of Cards", dijo a la AFP que "el estudio no estuvo involucrado en ese video".

Según Unruh --representada por Mitchell Garabedian, que fue abogado de las víctimas del escándalo de pedofilia de la Diócesis de Boston-- su hijo huyó cuando Spacey fue al baño.

Se refugió en casa de su abuela y no denunció al actor entonces por "vergüenza y miedo".

Varios hombres han acusado a Kevin Spacey de abuso sexual desde finales de octubre, luego de que estallara el caso contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, que ya enfrenta a la justicia.

Un masajista de California demandó en septiembre pasado a Spacey por supuestos abusos.

El demandante, que no fue identificado, alegó ante un tribunal de Los Ángeles que Spacey lo manoseó durante una sesión de masaje en Malibú, California, hace dos años.

Spacey también fue acusado a fines de 2017 de acosar y agredir a dos jóvenes actores menores.

A principios de noviembre, en Reino Unido, Scotland Yard abrió una investigación sobre dos agresiones sexuales y varios casos de acoso en el Old Vic Theatre de Londres, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.