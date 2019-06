Khloé Kardashian quiere saber quién es Natti Natasha y qué relación mantiene con su hermano

Hace algo más de una semana la cantante Natti Natasha realizó sus primeras declaraciones acerca de la especial amistad que parecía mantener con Rob Kardashian a través de la esfera virtual, donde ya habían intercambiado varios comentarios de manera muy pública, para dar a entender que no se habían visto aún cara a cara en la vida real y desmontar por tanto las teorías que aseguraban que estaban a punto de anunciar la relación sentimental que habrían iniciado tiempo atrás.

Sus seguidores, sin embargo, no terminaban de creerse que no se conocieran realmente en persona y sus sospechas no han hecho más que aumentar ahora a raíz del cariñoso mensaje que la cantante portorriqueña le ha enviado con motivo de la celebración de día del padre en el mundo anglosajón.

"¡Feliz día del padre! Eres un papá excelente, lo sé muy bien. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto", reza el comentario que la estrella de la música latina le ha hecho llegar a través de Twitter y que él se apresuró a responder para agradecerle ese bonito detalle y dejar la puerta abierta a una futura reunión al añadir un: "Espero que nos veamos muy pronto".Los fans de ambos no son los únicos que se sienten algo desconcertados por la aparente cercanía que existe entre ellos. La hermana mayor de Rob, Khloé Kardashian, también se ha llevado una sorpresa al descubrir su última interacción en la esfera virtual, y no ha dudado en pedirle explicaciones al respecto.

"Rob, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién es esa chica?", le ha preguntado en otro tuit sin demasiado éxito, ya que el diseñador de calcetines prefirió jugar al despiste respondiéndole: "¿Te conozco?".Su intento de bromear no le hizo ninguna gracia a Khloé, que le amenazó de malas maneras con presentarse en su casa a pesar de que él le advirtió que estaba muy ocupado viendo un partido de los Dodgers.

"Pues me voy a pasar por tu casa. Te veo en un rato", le aseguró ella para dar por zanjada la discusión, ante lo que Rob se vio obligado a claudicar y asegurarle que estaría esperándola. Lo que discutieron en la intimidad de su hogar ya no ha trascendido, por lo que habrá que esperar para descubrir si Natti Natasha ha conseguido el visto bueno de Khloé, que siempre se ha mostrado muy protectora con su hermanito.