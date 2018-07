Khloé Kardashian vivió con "ansiedad" su primer día de trabajo tras el nacimiento de su hija

Pese a que en su momento ya dejó patente su deseo de compaginar sus labores de madre primeriza con aquellos compromisos profesionales y sociales ligados a su condición de estrella televisiva, Khloé Kardashian se ha sincerado ahora sobre las dificultades -emocionales, que no logísticas- que ha tenido que atravesar a la hora de materializar su regreso a la rutina laboral, lo que le ha obligado a separarse por primera vez de su hija True -fruto de su relación con Tristan Thompson- desde su nacimiento el pasado mes de abril.

"Sinceramente, todo esto me ha generado un poco de ansiedad. Los días inmediatamente anteriores a mi vuelta al trabajo fueron muy duros, pero tan pronto como superé la barrera de los primeros días, todo volvió a estar en su lugar. Es como aprender a montar en bicicleta. En mi primer día lejos de mi hija, True estuvo perfectamente sin mí. Y volver a casa fue muy divertido, me sentía como si no la hubiera visto en años", ha asegurado.

Por si eso no fuera suficiente, la hermana de Kim Kardashian ha terminado arreglándoselas para llevar a su pequeña a la oficina sin que ello perturbe la normalidad de su entorno de trabajo, una circunstancia que le hace sentirse "afortunada" de contar con unos niveles de flexibilidad de los que, desgraciadamente, no disfrutan todas las madres trabajadoras.

"Nunca antes había tenido que cuidar de un bebé y trabajar al mismo tiempo, así que me está resultando muy interesante comprobar cómo me voy adaptando poco a poco a la situación y aprendiendo a lidiar con todo ello. La verdad es que muchas mujeres tienen que afrontar estas situaciones a diario, así que me imagino que yo también podré hacerlo. Además, soy afortunada de tener un trabajo en el que se me permite llevarme a la niña conmigo", ha reflexionado en su blog personal.