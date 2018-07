Khloé Kardashian no descarta hacerse una rinoplastia

Los rumores acerca de cirugías plásticas y otras intervenciones a cada cual más alocada siempre han perseguido a las Kardashian. Algunos de esos retoques, como las infiltraciones en los labios de Kylie Jenner o el aumento de pechos de Kourtney, han sido confirmados por las propias interesadas, mientras que otros, como el origen del famoso trasero de Kim, seguirán siendo un misterio.

En ese sentido, Khloé -la menor de las tres hermanas Kardashian- siempre ha sido la más sincera a la hora de hablar de su físico y de la transformación que ha experimentado desde que saltara a la fama junto al resto del mediático clan, tras convertirse en una adicta del gimnasio en torno a 2014. Pese a que ella siempre ha sostenido que aún no ha recurrido al bisturí, lo cierto es que no descarta hacerlo algún día tal y como ha confesado ahora en sus redes sociales cuando un fan comentó una instantánea reciente suya para cuestionar si se había sometido a una rinoplastia.

"Creo que algún día me haré una porque me lo planteo a diario. Pero también me da miedo, así que por el momento me contentaré con el 'contouring'", le respondió Khloé sin ningún tapujo y atribuyendo su favorecedor perfil al talento de su equipo de maquilladores.Al mismo tiempo, también ha advertido a sus seguidores que, si su rostro luce un aspecto algo diferente al habitual, ello se debe a los cambios que vino atravesando durante los nueves meses de gestación."¡La clave es un buen contouring! Siempre abusamos de él, pero mi nariz ha aumentado de tamaño durante el embarazo, así que estoy esperando a que vuelva a la normalidad", añadió para dar por zanjado el tema.

Khloé, madre de una niña de tres meses llamada True junto a Tristan Thompson, nunca se ha sentido con derecho a juzgar a quienes pasan por quirófano debido a que ella misma estuvo a punto de hacerlo cuando era una adolescente."Acudí a una consulta cuando tenía 18 años y cuando mi padre se enteró, se enfadó muchísimo. Falleció poco después y recuerdo que a partir de entonces solo podía pensar: 'Él no quería que lo hiciera'.

Así que siempre llevo un sujetador con relleno. Estoy a favor de esas cosas si es lo adecuado para uno. Si quieres recurrir a la cirugía plástica, me parece perfecto", aseguraba en una entrevista de 2015 a la revista Complex.