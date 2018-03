Khloé Kardashian disfruta de un último "viaje de chicas" antes de dar a luz

Aunque hace solo unos días el programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' dejó patente los problemas de movilidad que había venido experimentando Khloé Kardashian hacia la segunda mitad de su embarazo, el que la llevará a debutar en la maternidad junto a su prometido Tristan Thompson, parece que tales contratiempos fueron meramente puntuales y, desde luego, no han impedido a la estrella televisiva disfrutar de un divertido viaje a Tokio junto a sus hermanas mayores.

Y es que como ha revelado ahora el portal de noticias E! News, Kourtney, Kim y Khloé Kardashian volaron recientemente a la capital japonesa para conocer la ciudad en profundidad, sacar el máximo partido a su oferta cultural y gastronómica y, sobre todo, tener la oportunidad de vivir una última aventura entre hermanas antes de que la joven dé a luz a su primer retoño y, en consecuencia, se vea repentinamente inundada de responsabilidades.

El esperado "viaje de chicas", como lo ha calificado una fuente cercana a la familia Kardashian, vendría a colmar así el deseo de Khloé de pasar el máximo tiempo posible con sus inseparables hermanas antes de tener que trasladarse temporalmente a Cleveland, la ciudad donde recibirá a su primer hijo y en la que reside Tristan en su condición de jugador del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers.

El cambio tan significativo que se desprende de tener que dejar atrás la soleada california para instalarse en el otro extremo del país también corrobora la solidez de su relación sentimental con el astro de la NBA, hacia el que Khloé se deshacía recientemente en halagos al tiempo que rememoraba el inicio de su envidiable historia de amor.

"Sé que mi respuesta no se aplicará a otros casos, pero en lo que a mí respecta, siempre supe que Tristan era el hombre ideal para mí. Jamás me había sentido tan cómoda y segura con alguien, y enseguida me di cuenta de que era el compañero de vida perfecto. También es cierto que al principio me lo tomé con cautela y que preferí ir despacio. Pero después de mantener charlas muy profundas sobre nuestro futuro, decidí que tenía que traducir esas palabras en acciones", reflexionaba en un artículo de su página web.