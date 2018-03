Khloé Kardashian revela que espera una niña con Tristan Thompson

La estrella televisiva Khloé Kardashian no ha dudado en dar una nueva sorpresa a todos sus seguidores de la red social Twitter al anunciar a través de esta plataforma que su primer bebé con Tristan Thompson, el hombre que conquistó su corazón hace ya casi dos años, será nada más y nada menos que una "princesita", una noticia que la tiene especialmente entusiasmada habida cuenta de que sus hermanas Kim y Kylie Jenner se convirtieron en madres de sendas niñas en los primeros meses de este año.

"¡Dios nos da lo que necesitamos! Y siempre lo hace en el momento más oportuno... Mis hormonas se estaban comportando de manera inusual en anticipación de esta noticia. Ahora no podría estar más emocionada de que mi niña vaya a tener a Chicago [tercer retoño de Kim] y a Stormi [primera hija de Kylie] como sus mejores amigas.

¡Gracias Señor por nuestra princesita!", ha revelado sin intención alguna de contener la ilusión que le invade.Aunque por el tono de su mensaje podría parecer que no ha sido hasta ahora que Khloé y su prometido han conocido el sexo de su primer retoño, del que la primera aseguraba en enero que nacerá en la ciudad de Cleveland -Tristan Thompson es una de las grandes figuras del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers-, lo cierto es que ambos se han estado guardando tan importante información desde hace semanas, concretamente desde que se grabó el episodio del reality 'Keeping Up with the Kardashians' que se emitió ayer domingo en Estados Unidos.

"Estoy de los nervios y al borde de un ataque de ansiedad porque quiero saber ya que voy a tener", expresaba Khloé ante las cámaras pocos minutos antes de que su hermana Kylie le presentara una tarta que contenía la clave para desentrañar el misterio. "Espero que Kylie esté mintiendo", aseguraba tras enterarse de que estaba esperando una niña, una reacción diametralmente opuesta al júbilo que ha venido proyectando en la esfera virtual.