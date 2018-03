Khloé Kardashian casi no podía andar por dolores en su embarazo

Aunque en las últimas semanas Khloé Kardashian ha venido presumiendo abiertamente de lo relativamente apacible que estaba siendo su primer embarazo, fruto de su relación con el deportista Tristan Thompson, lo cierto es que el último episodio del reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians' -grabado meses antes de que confirmara oficialmente la noticia- deja patente que el proceso de gestación no ha estado siendo, ni mucho menos, un camino de rosas para la tercera de las hermanas Kardashian.

Y es que en el citado episodio la estrella televisiva no tuvo reparo en revelar a su hermana Kourtney que los dolores que estaba experimentando esos días eran insoportables, hasta el punto de que no le permitían hacer vida normal ni moverse con naturalidad. "Literalmente, no puedo caminar siquiera", asegura una preocupada Khloé a su hermana mayor en un momento del espacio televisivo, a lo que esta contesta rápidamente: "¿Por qué no escribes directamente a tu médico?".

Afortunadamente, y teniendo en cuenta el entusiasmo que ha venido exhibiendo desde entonces en la esfera virtual, parece que los contratiempos sufridos por la también diseñadora han sido pasajeros y en ningún momento han afectado tanto a su salud como a la de su futuro retoño, que debería llegar al mundo en las próximas semanas.

Pese a que en la mayoría de las veces en que se ha pronunciado sobre su primera aventura maternal Khloé Kardashian se ha limitado a compartir su ilusión ante tan importante acontecimiento o a desvelar alguna que otra anécdota ligada a los antojos que le han sobrevenido -como el que la llevó a pasarse varios días comiendo cereales sin parar-, hace poco echó mano de su página personal para confesar a sus seguidores que le estaba resultando muy difícil mantener relaciones sexuales estando encinta.

"Siempre he escuchado que a las mujeres les sube la lívido durante el embarazo, pero ese no es mi caso. Al principio [del proceso de gestación] el sexo era exactamente igual que antes, pero cuando empecé a coger peso en el tercer trimestre, cada vez me costaba más y más mantener relaciones al sentirme muy incómoda", explicaba en la citada publicación.