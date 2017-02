Khloé Kardashian, más feliz que nunca en su relación con Tristan Thompson

La estrella de la telerrealidad Khloé Kardashian asegura haber vuelto a encontrar la estabilidad junto a su nuevo novio, el jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson, tras la turbulenta época que siguió a su separación en 2013 de Lamar Odom y divorcio en 2016 después de que su ex se recuperara finalmente de la sobredosis que sufrió en un burdel de Nevada en octubre de 2015."Estoy en un gran lugar ahora mismo en mi vida. Es genial. Me siento feliz y segura, estoy en una relación muy sana y positiva", reconoció durante su aparición en el programa estadounidense 'The Talk', confirmando así a un mismo tiempo su nueva relación sentimental.

"En este momento, a comienzos de 2017, me siento feliz como hacía años no me sentía. Es genial haber recuperado la felicidad", añadió.La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y Tristan han conseguido mantener su romance entre los límites de su ámbito más íntimo desde que comenzara en julio de 2016, un cambio que he resultado muy refrescante para ella."Creo que cuando estás enamorada te sientes sana y feliz también. Me encanta que mi relación sea normal y no necesite ser publicitada todo el rato", aseveró.En los últimos meses, la celebridad ha viajado en repetidas ocasiones a la ciudad más poblada de Ohio, donde Tristan Thompson reside desde que en 2011 fichara por los Cleveland Cavaliers.

"Me encanta Cleveland. Todo el mundo es encantador allí. Me gusta que haya cuatro estaciones y que nieve. Pasé las Navidades allí y nevaba. No estoy acostumbrada a eso. Nací y crecí en California, por lo que todo el mundo piensa que estoy loca porque me guste la nieve. Y adoro la rutina, llevar una vida normal. Me encanta cocinar, y allí tengo la oportunidad de preparar la cena todos los días. Es esa vida familiar que siempre he anhelado, y la puedo tener en Cleveland", aseguró sobre su idílica vida doméstica.A la vista está que Khloé siente debilidad por los jugadores de baloncesto, ya que en su currículum sentimental se incluye James Harden, de los Houston Rockets, además de Lamar y su actual pareja.