Khloé Kardashian se hizo un test de embarazo antes de la traición de Tristan Thompson

Todo el drama en torno a la traición de Tristan Thompson y Jordyn Woods a Khloé Kardashian, cuando los dos primeros coincidieron en una fiesta celebrada en casa del deportista y acabaron besándose, ha dado para un especial de dos partes en el reality del mediático clan, 'Keeping Up With the Kardashians', que promete desvelar los detalles de uno de los mayores escándalos en el mundo del entretenimiento en lo que va de año.

Hasta ahora el programa se ha centrado en las reacciones de cada familiar, que ya se conocían en mayor o menor medida gracias a sus publicaciones en las redes sociales, y la forma en que la incredulidad dio rápidamente paso a la indignación en el caso de Khloé tras enterarse de que la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner -a quien ella misma consideraba además una especie de protegida- había pasado una noche en la vivienda de su novio y padre de su hija pequeña, quien para más inri ya le había sido infiel con varias mujeres antes de que ella diera a luz a su pequeña.

Sin embargo, lo que no había trascendido hasta ahora era que unos días antes de que estallara todo el escándalo Khloé se había hecho una prueba de embarazo debido a las molestias que había venido experimentando y que le recordaban a las que marcaron en su caso el primer trimestre de gestación.

"Sufro unas migrañas horribles, pero últimamente han sido cada vez peores. Y no tengo claro si las migrañas y las náuseas están relacionadas. Unos días me siento genial, y no padezco mareos ni nada por el estilo, ni me duele la cabeza, sencillamente estoy bien. Y al día siguiente hasta la más mínima tontería me enfada un montón", explicó ella antes las cámaras antes de someterse al test para salir de dudas por sugerencia de Kylie.Finalmente resultó que la celebridad no estaba esperando otro bebé con el jugador de baloncesto, ante lo cual ella misma reconoció de manera casi profética que no parecía ser el mejor momento para ampliar la familia, sin saber que poco después se enteraría de que su pareja había besado a Jordyn.

"Siento que tengo el corazón roto. Ahora mismo ni siquiera siento nada. Estoy en shock. Ha sido un golpe brutal. Resulta tan humillante y duro... Hay días que lo único que quiero hacer es llorar", ha asegurado en el reality respecto a las circunstancias que rodearon la ruptura de su relación con Tristan.