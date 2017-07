Kiko Rivera será padre por tercera vez

El polémico DJ Kiko Rivera ha anunciado por partida doble, a través de sus redes sociales y de una exclusiva, que próximamente se convertirá en padre por tercer vez junto a su esposa, Irene Rosales, con quien ya tiene a su pequeña Ana.El nuevo embarazo de la pareja ha sido una feliz sorpresa, ya que ninguno de los dos se planteaba ampliar la familia, pero ahora el hijo de Isabel Pantoja no puede esperar a repetir experiencia en la paternidad, a poder ser dándole un hermanito a su primogénito Francisco, fruto de su complicada relación con Jessica Bueno.

"Y con alegría puedo decir que viene de camino mi tercer hijo/a . La alegría más grande que puede tener uno! Mi Francisco y mi Ana estan encantados!", anunció Kiko a todos sus seguidores de la esfera virtual junto a la imagen de la portada que protagoniza junto a su chica para la revista Diez Minutos.

En la entrevista en profundidad que ha concedido a la publicación, el pinchadiscos se sincera acerca de lo complicado que le resulta pasar mucho tiempo separado de su hijo mayor, que actualmente vive con su madre, aunque asegura que a pesar de ello el pequeño mantiene una estrecha relación tanto con él como con su hermanita.

"Me apetece tener un varón, porque no puedo vivir con mi hijo. Duele no vivir el día a día. Él está bien con su madre, la adora, y nosotros procuramos llevarnos lo mejor posible por el bien del niño", admite.Una de las primeras en enterarse de la feliz noticia fue precisamente la tonadillera, que ya está deseando poder "mimar y malcriar" a un nuevo nieto.

"En cuanto lo supimos, llamamos a las abuelas y fue la gran noticia. Mi madre se puso más contenta de primeras que mi suegra, porque esta vive al lado de nosotros en Sevilla, y es otro más... Mi familia al completo está muy contenta. Un niño siempre trae felicidad a una casa y más después de lo que ha pasado. Los niños te ayudan y te traen alegrías en los peores momentos", asegura Kiko, antes de entrar a valorar cómo está enfocando Isabel Pantoja su nueva libertad personal y profesional tras su salida de prisión.

"Mi madre ahora está tranquila. Da solo 10 conciertos, pero es que duran cuatro horas y eso cansa. Lleva desde los 12 años trabajando y tiene 60. ha sufrido mucho, tiene que vivir y dosificarse".