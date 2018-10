Kiko Rivera se prepara para "tomar la alternativa"

El extrovertido Kiko Rivera, quien en estos últimos meses no ha dejado de mostrar claros signos de que su lucha contra la depresión y la ansiedad progresa favorablemente, no ha podido resistirse a lanzar un guiño a sus hermanos mayores, los toreros Francisco y Cayetano Rivera, a través de las redes sociales y aprovechando para ello un encuentro fortuito con un morlaco de gran envergadura que, afortunadamente, no era más que un mero maniquí promocional.

"Me estoy preparando para tomar la alternativa. ¿Cómo me veis @cayetanorivera @f.r.paquirri?", ha bromeado el hijo de Isabel Pantoja junto a una foto que le retrata animando al toro de pega a que tratara de embestirle con todas sus fuerzas.

La divertida imagen, al igual que muchas de las que ha venido publicando últimamente, viene acompañada por la etiqueta #Newlife para subrayar la etapa tan positiva que atraviesa estos días el también DJ.

Afortunadamente para aquellos seguidores que prefieren verle actuar en televisión o en los numerosos bolos que se ha venido agenciando desde que volviera a la vida pública tras un necesario período de descanso y recuperación, Kiko no tiene intención alguna de seguir los pasos de sus mencionados hermanos o de su padre, el fallecido Paquirri, alineándose en su caso con la profesión que ha hecho de su madre toda una estrella.

"Tú y yo, amor verdadero. Gracias una y mil veces por ser mi madre", reza el emotivo mensaje que le dirigía la semana pasada a la tonadillera para poner una vez más de manifiesto que la buena sintonía entre madre e hijo va más allá del amor que ambos le profesan a la música.

La enésima declaración de cariño que Kiko le ha dirigido públicamente a su progenitora esconde, por otro lado, una segunda y evidente intencionalidad ligada a las continuas desavenencias que han definido en los últimos años la relación entre Isabel y su hija pequeña, Chabelita -más conocida como Isa Pantoja en su nueva etapa como estrella de la telerrealidad.

Y es que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el músico no ha dudado en posicionarse una vez más del lado de su madre a cuenta del último choque de trenes entre las dos 'Isabeles', que gira en torno al papel que habría jugado la incombustible intérprete a la hora de conseguir que su hija fuera la primera expulsada del concurso 'Gran Hermano VIP': todo ello a través de una impactante llamada en directo al programa 'Sálvame' en la que Isabel dejó patente su preocupación ante el exceso de exposición mediática de Chabelita.

"Yo lo que sé es que tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado. Lo he tenido todo en esta vida. Pero me ha faltado esa complicidad y ese acercamiento con mi madre y creo que no era el momento. No digo que no tenga razón y que no sufra como madre, que yo también lo soy, pero no era el momento para hacerme eso públicamente sabiendo que estoy en un concurso por mi hijo", aseguraba la segunda tras su eliminación y en un tono poco conciliador con su progenitora.