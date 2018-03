Kim Cattrall, de Sex and the City, anuncia muerte de su hermano desaparecido

La actriz británica-canadiense Kim Cattrall, conocida por su papel en la serie "Sex and the City", anunció el domingo la muerte de su hermano, poco después de denunciar su desaparición y pedir ayuda en las redes sociales para encontrarlo.

"Es con gran tristeza que mi familia y yo anunciamos la muerte inesperada de nuestro hermano y nuestro hijo, Chris Cattrall", anunció la actriz en un mensaje publicado en su cuenta de la red Twitter, acompañado de una foto que la mostraba junto a su hermano.

La actriz no especificó la causa de la muerte de Christopher Cattrall, de 55 años, y pidió respeto por la privacidad de su familia. Agradeció a todos aquellos que le expresaron su apoyo en las redes sociales.

En una publicación en el sitio Instagram, Kim Cattrall informó anteriormente que su hermano, que vivía en Lacombe, en la provincia canadiense de Alberta (oeste), estaba desaparecido desde el martes.

Detalló que las llaves, el celular y la billetera de su hermano habían sido encontrados en la mesa de su casa y que la puerta de entrada estaba abierta, ante lo cual la Gendermería Real de Canadá lanzó una búsqueda e investigación.

Cattrall anunció el domingo que el cuerpo de su hermano había sido hallado, mientras la cadena CBC -citando fuentes oficiales- aseguró que no se consideraba una muerte sospechosa.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS