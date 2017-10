Kim Cattrall arremete contra sus compañeras de '"Sex and the City"

Parece que la idílica amistad que mantenían las cuatro protagonistas de 'Sexo en Nueva York' en la famosa serie de la HBO nunca sobrepasó la pequeña pantalla durante las seis temporadas y las dos películas que rodaron juntas, al menos en el caso de Kim Cattrall, que estos días se está desahogando a gusto contra sus antiguas compañeras de reparto.

El pistoletazo de salida para que la actriz de 61 años, encargada de dar vida a la siempre polémica Samantha Jones, haya decidido poner las cartas sobre la mesa ha sido la supuesta cancelación de la tercera entrega cinematográfica de la franquicia a los pocos días de iniciarse el rodaje, de la que se responsabilizó a Cattrall y a sus supuestas exigencias -desmentidas ya por ella misma- para aceptar sumarse al proyecto. El hecho de que Sarah Jessica Parker, la protagonista de la serie, decidiera lamentar públicamente, aunque sin mencionar a culpables, que los fans de Carrie Bradshaw no fueran a poder disfrutar del guion "divertido y conmovedor" que habían creado para cerrar su historia y la de sus tres amigas parece haber sido la gota que colma el vaso para su antigua compañera.

Ahora Kim Cattrall ha vuelto a arremeter no solo contra Parker, a quien ya criticó por no apoyarla más en un momento tan delicado, sino también contra Cynthia Nixon y Kristen Davis, comparando su dinámica durante todos estos años con una relación tóxica."Yo ya he pasado página", ha alegado en una entrevista al programa 'Piers Morgan's Life Stories', reafirmándose en su versión de que ella nunca se planteó hacer una tercera película.

"Esa es mi prioridad a los 60, tomar decisiones pensando en mí, no en mi carrera, y déjame decirte que es una sensación maravillosa. Todo se acaba y cuando se cierra una puerta siempre se abre otra, una que llevaba esperando mucho tiempo. Otra de las cosas que más me ha decepcionado es que nadie ha cogido el teléfono para tratar de ponerse en contacto conmigo y preguntarme qué tal estoy; eso habría sido lo adecuado.

Lo que sucede en una relación sana o en que cualquier transacción de negocios, es que alguien te pregunta si estás disponible, y si respondes que sí, te dan el trabajo. Y si contestas que sí estás libre, pero que ahora mismo no te interesa, muchas gracias, lo lógico es que te deseen suerte. Eso no es lo que sucedió en este caso; esto se trata más bien de una relación tóxica". Cattrall tampoco tiene ningún reparo en admitir que la imagen de hermandad y cordialidad entre las cuatro se reserva para la alfombra roja, ya que en realidad no han vuelto a reunirse desde que acabara la ficción televisiva a no ser por motivos de trabajo.

"Ellas tienen todas niños y yo soy diez años mayor, y desde que se acabó la serie he vivido casi todo el tiempo lejos de Nueva York, así que no las veo. Lo único que teníamos en común era la serie, y ya ha desaparecido", reconoce.