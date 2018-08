Kim Kardashian no aguanta ni una semana con el pelo corto

Hace cuatro días Kim Kardashian presentaba a través de las redes sociales el corte de pelo estilo bob que se había realizado de cara al verano muy similar al que también vuelve a lucir su hermana Khloé tras su embarazo, aunque en los vídeos en los que mostraba a sus seguidores su nueva imagen ya se intuía que la estrella televisiva no estaba del todo convencida con el resultado final.Al parecer, el problema es que la celebridad asocia gran parte de su sex-appeal a su larga melena morena y sin ella se siente "adorable", pero no atractiva.

"¿Qué os parece mi pelo corto? Yo estoy muy enfada conmigo misma por habérmelo cortado. Me parece que estoy guapa, sí, pero no sexy. No me siento sexy con el pelo corto, solo cuando lo tengo largo", reconocía en sus plataformas virtuales.

Por suerte, la celebridad no tiene que esperar a que le vuelva a crecer la melena como la gran mayoría de los mortales, ya que en su caso cuenta con un equipo de estilistas a su disposición las veinticuatro horas del día. Gracias a ellos y a la magia de las extensiones a las que tan aficionadas son tanto ella como sus hermanas, ahora ha recuperado en tiempo récord una cabellera al más puro estilo Rapunzel que ha mostrado orgullosa a través de la sección Stories de su perfil de Instagram.

"He vuelto al largo, no podía soportarlo más", ha confesado junto al breve vídeo grabado en el interior de su coche utilizando uno de sus adorados filtros.