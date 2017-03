Kim Kardashian se somete a cirugía para quedar embarazada de nuevo

A pesar de las complicaciones que experimentó durante los embarazos de sus dos hijos, North (3) y Saint (1), durante los últimos meses Kim Kardashian se ha hecho eco en varias ocasiones de su deseo de ampliar la familia, aunque los médicos le hayan aconsejado evitar quedarse embarazada de nuevo.Para tratar de cumplir su sueño de tener un tercer retoño, la mujer de Kanye West se sometió recientemente a una operación que le permitiría gestar un nuevo bebé, una noticia que por supuesto quiso compartir en su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Tengo que ir a que me 'arreglen' el útero porque he decidido que voy a intentar tener otro bebé. ¿A que es emocionante?", revela la más popular del clan Kardashian en un avance del próximo episodio del reality familiar.Aunque en su momento se planteó recurrir a la gestación subrogada -algo que ya mencionó en la pasada temporada del citado programa-, parece que ahora Kim ha cambiado de idea y estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por ver cumplido su sueño, siendo la cirugía la última opción que le quedaría para darle un hermanito o hermanita a sus dos retoños.

"Tener más hijos será definitivamente una lucha. He pasado por mucho con unos partos tan complicados que los médicos no creen que sea seguro para mí volver a quedarme embarazada. Esta operación es la última cosa que puedo probar", confiesa la estrella en otro momento del adelanto del capítulo, después de confesar que pasar por quirófano no impedirá sin embargo que un hipotético tercer embarazo sea de nuevo un alto riesgo para su salud.