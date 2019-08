Kim Kardashian haría "cualquier cosa" por Paris Hilton

Antes de que un "vídeo casero" la sacara de la sombra de Paris Hilton, su amiga más famosa por aquel entonces, Kim Kardashian trabajaba como estilista y asistente personal para la rica heredera y había realizado alguna que otra aparición en su reality "The Simple Life".

La relación entre ambas, sin embargo, se habría ido deteriorando según aumentaba la popularidad de la segunda y de cara al público pasan de felicitarse a través de las redes sociales por sus logros profesionales y personales a lanzarse pullas veladas acerca, por ejemplo, de quién inventó realmente el selfie o quién sirve de inspiración a quien de cara a sus múltiples y diversos proyectos profesionales.

Por esa misma razón resulta muy sorprendente escuchar a la esposa de Kanye West reconocer en voz alta y sin rastro de sarcasmo que la DJ y cantante le abrió las puertas del mundo del entretenimiento.

"Voy a salir en un videoclip de Paris para una de sus nuevas canciones. En realidad haría cualquier cosa por ella, porque es literalmente el motivo de que tenga una carrera", reconoce Kim en uno de los adelantos promocionales de los próximos episodios de su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians', añadiendo que siempre trata de ser "leal" a quienes la han ayudado y por eso mismo había aceptado participar en el último sencillo de la mediática rubia.

En realidad, Kim solo aparece durante unos segundos en el montaje final y, sin duda, el hecho de que la canción se titule 'Best Friend's A**' -'El cu** de mi mejor amiga'- y sea una especie de tributo a los traseros voluminosos como el suyo contribuiría a que se animara a aceptar la invitación de Paris.