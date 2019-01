Kim Kardashian desveló que estaba esperando su cuarto hijo tras emborracharse

Tras varias semanas de especulaciones Kim Kardashian se ha animado a confirmar este lunes a su paso por el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' la noticia de que está esperando su cuarto hijo junto a su marido Kanye West. La estrella televisiva ha desvelado incluso el sexo del bebé que nacerá "en algún momento no muy lejano" mediante un proceso de gestación subrogada, el mismo método de reproducción asistida al que ya recurrió la pareja para dar la bienvenida a su pequeña Chicago hace doce meses.

"Es un niño. Creo que ya se ha comentado", ha admitido la celebridad cuando el presentador -que casualmente también dará la bienvenida muy pronto a su primer bebé gracias a esa misma técnica- le preguntó directamente si el rapero y ella estaban trabajando en ampliar de nuevo la familia.A lo largo de la conversación la futura mamá también ha ofrecido alguna pista acerca de cómo pudo acabar filtrándose la información de que iba a darle un hermanito a sus retoños North, Saint y Chicago antes de que estuvieran listos para hacer oficialmente el anuncio.

"Me emborraché en nuestra fiesta de Navidad y se lo contenté a algunas personas. No me acuerdo exactamente a quien porque no bebo nunca", ha aclarado, dejando claro que no sabe quién fue el culpable de ir con la historia a los medios.Aunque ella no ha querido entrar a dar más detalles, por el momento se cree que los motivos que habrían llevado a Kim y Kanye a repetir experiencia en la paternidad tan rápido después del nacimiento de su benjamina sería una combinación de factores: tanto el hecho de que aún les quedaba un embrión en reserva como su deseo de recurrir una vez más a la misma sustituta gestacional, algo que finalmente no habría sido posible.